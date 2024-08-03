Paris Olimpiyatlarında Buse Savaşkan'dan büyük başarı! Madalyayı garantiledi

03 Ağustos 2024 10:26 - Güncelleme : 03 Ağustos 2024 10:35

Henüz Olimpiyat Oyunları yapılmayan Türkiye daha önce 5 defa aday oldu

Henüz Olimpiyat Oyunları yapılmayan Türkiye daha önce 5 defa aday oldu

Buse Savaşkan, Paris'te gerçekleşen 2024 Olimpiyatlarında Türkiye'nin başarısına başarı kattı. Yüksek atlamada 1,92 metrelik dereceyle atlama yapan Buse Savaşkan, 2024 Paris Olimpiyatlarında finale kaldı.

PARİS OLİMPİYATLARINDA BUSE SAVAŞKAN'DAN BÜYÜK BAŞARI!

İlk kez atlet dalında olimpiyatlara katılan Buse Savaşkan'ın boyu ise gündem oldu. 2012 Londra'da Türkiye'yi temsil eden Burcu Ayhan'dan sonra kadınlarda yüksek atlamaya ismini yazdıran Savaşkan 4 Ağustos Pazar günü altın madalya için yarışacak.

BUSE SAVAŞKAN KİMDİR?

24 Şubat 1999 tarihinde Kıbrıs'ta doğan Buse Savaşkan, yüksek atlama branşında sporcu.

Savaşkan, 2016 yılında ilk uluslararası düzenlenen ilk Avrupa Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 1,75 m ile elemelerde elendi.

2019 Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası'nda 1,68 m ile finalleri kaçırdı.

2020 yılında ise İstanbul'daki Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,75 m ile beşinci, Kaloşvar'daki açık hava şampiyonasında ise aynı yükseklikte altıncı oldu.

2021 yılında İstanbul'da düzenlenen Balkan Salon Şampiyonası'nda 1,80 m ile bronz madalya kazandı.

Savaşkan, 2020'de açık havada yüksek atlamada ve 2021'de salonda Türkiye şampiyonu oldu.