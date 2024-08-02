Henüz Olimpiyat Oyunları yapılmayan Türkiye daha önce 5 defa aday oldu

02 Ağustos 2024 16:06 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 16:20

Olimpiyatlarda gümüş madalya alanlara bir ödül de Türkiye Cumhuriyeti'nden geldi

Olimpiyatlarda gümüş madalya alanlara bir ödül de Türkiye Cumhuriyeti'nden geldi

2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası organizasyonluğuna ev sahipliği yapan Türkiye'de Olimpiyat Oyunları düzenlenmezken hangi yıllarda aday olundu araştırılıyor.

TÜRKİYE'DE OLİMPİYAT YAPILDI MI?

Olimpiyatlar'da ev sahibi olmayan Türkiye, 2000, 2004, 2008, 2012 ve 2020 Yaz Olimpiyatları için toplamda 5 kez aday oldu.

2020 organizasyonu için diğer aday olan şehirler Madrid ve Tokyo olurken ev sahibi 7 Eylül 2013 tarihinde belli oldu.

İlk turda Madrid elenirken ikinci turda Tokyo, 60-36 oy oranı ile Türkiye'yi geçti.

2028 OLİMPİYAT OYUNLARI HANGİ ŞEHİRDE OLACAK?

4 yıldır bir yapılan organizasyonun bir sonraki olanı 2028 senesinde olacak.

2024 olimpiyatlarında Paris ve Los Angeles yer alırken komite, iki şehirin arasında anlaşma yapmasını istedi.

2028 Yaz Olimpiyat Oyunları için Los Angeles'a teklif götürülürken kabul etmesinin ardından 2028 organizasyonunda ev sahibi oldu.