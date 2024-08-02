Olimpiyatlarda gümüş madalya alanlara bir ödül de Türkiye Cumhuriyeti'nden geldi

02 Ağustos 2024 14:27 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:48

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli sporcularımız madalyalarını almaya başladı.

26 Temmuz tarihinde başlayan 2024 Paris Olimpiyatları'nda milli atıcılar Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç 10 metre havalı tabancada gümüş madalya kazandı.

Milli okçular Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Abdullah Yıldırmış ise erkekler takım karşılaşmalarında bronz madalya kazandı.

Vatandaşlar tarafından gümüş madalya alanlara ne kadar para ödülü verdiği merak ediliyor.

GÜMÜŞ MADLAYA ALANLAR NE KADAR ÖDÜL ALDI?

Yönetmeliğe göre olimpiyatlarda gümüş madalya alan milli sporculara Türkiye ödül olarak 600 cumhuriyet altını veriyor.

500 cumhuriyet altını bugünkü kura göre yaklaşık olarak 10 milyon 553 bin 400 TL civarında ediyor.

YUSUF DİKEÇ VE ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KAÇ PARA KAZANDI?

Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç 600 cumhuriyet altınının sahibi oldu.