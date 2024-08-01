Milli boksör Hatice Akbaş, Yaz Olimpiyatları'nda rakibini 5-0 yenerek yarı finale yükseldi

01 Ağustos 2024 19:56 - Güncelleme : 01 Ağustos 2024 19:58

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sporcumuz 54 kg çeyrek final maçında Moğolistan'dan Enkhjargal Munguntsetseg'i mağlup ederek yarı finale yükseldi.

HATİCE AKBAŞ YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çeyrek finalde rakibini 5-0 olarak yenen Akbaş'ın yarı final maç tarihi 4 Ağustos olurken rakibi henüz belli olmadı. Akbaş, çeyrek finali geçerek madalyayı garantilemiş oldu.

HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

2002 yılında dünyaya gelen sporcu, 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken Fenerbahçe Spor Kulubü oyuncusudur.

Babası Kerem Akbaş'ın teşvikiyle küçük yaşlarından itibaren başladığı sporda Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif kategorilerde Türkiye şampiyonlukları kazandı.

2011-2019 arasında boksta 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez Türkiye şampiyonluğu alırken waikuru branşında da Balkan Şampiyonluğunu aldı.