Milli maç ne zaman? A Milli Futbol Takımı Uluslar Ligi karşılaşma programı duyuruldu

11 Kasım 2024 13:33 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:47

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta karşılaşmaları başlıyor. Tüm Türkiye'nin nefeslerini tutarak beklediği karşılaşmalara kısa süre kala milli maçın tarihi ve saati de merak konusu oldu.

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Türkiye'yi seçti, ilk kez davet edildi

A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Türkiye'yi seçti, ilk kez davet edildi

Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı'nın sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadığı A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi'nde mücadelesine devam ediyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde karşılaşmalar başlıyor. Milli maçın ne zaman oynanacağı da araştırıldı.

MİLLİ MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Uluslar Ligi'nde Türkiye ile Galler karşılaşması 16 Kasım Cumartesi günü 20.00'da oynanacak. Karşılaşma Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda başlayacak. Birçok taraftarın stadyuma akın etmesi bekleniyor.

Karadağ ile olan maç ise Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda 19 Kasım Salı günü 22.45'te başlayacak.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSUNDA KİMLER VAR?

TFF tarafından duyurulan kadro şöyle:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor)