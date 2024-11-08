A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Türkiye'yi seçti, ilk kez davet edildi
Son dakika haberi: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda sürpriz bir isim dikkat çekti. Türk milli takımını tercih eden Porto'nun genç yıldızı, ilk kez kadroya davet edildi.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Galler'i Kayseri'de konuk edecek. Milliler 19 Kasım'da ise Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Millilerin bu iki kritik maçı öncesi aday kadro belli oldu.
DENİZ GÜL İLK DAVET EDİLDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler ve Karadağ maçlarının aday kadrosunu açıkladı. İsveç doğumlu olan ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Porto'nun 20 yaşındaki forveti Deniz Gül ilk kez aday kadroya davet edildi. İşte millilerin aday kadrosu...
KALECİLER
- Mert Günok
- Uğurcan Çakır
- Altay Bayındır
- Muhammed Şengezer
DEFANS
- Abdülkerim Bardakcı
- Zeki Çelik
- Eren Elmalı
- Derdi Kadıoğlu
- Emirhan Topçu
- Çağlar Söyüncü
- Merih Demiral
- Mert Müldür
- Samet Akaydın
ORTA SAHA
- Doğucan Haspolat
- Hakan Çalhanoğlu
- İsmail Yüksek
- Kaan Ayhan
- Okay Yokuşlu
- Orkun Kökçü
FORVET
- Ahmed Kutucu
- Arda Güler
- Barış Alper Yılmaz
- Kenan Yıldız
- Kerem Aktürkoğlu
- Semih Kılıçsoy
- Yunus Akgün
- Deniz Gül
- Enes Ünal