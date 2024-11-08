A Milli Takım aday kadrosu açıklandı! Türkiye'yi seçti, ilk kez davet edildi

08 Kasım 2024 18:21 - Güncelleme : 08 Kasım 2024 18:42

Son dakika haberi: UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta yer alan A Milli Takım'ın Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı. Kadroda sürpriz bir isim dikkat çekti. Türk milli takımını tercih eden Porto'nun genç yıldızı, ilk kez kadroya davet edildi.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 16 Kasım'da Galler'i Kayseri'de konuk edecek. Milliler 19 Kasım'da ise Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Millilerin bu iki kritik maçı öncesi aday kadro belli oldu.

DENİZ GÜL İLK DAVET EDİLDİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler ve Karadağ maçlarının aday kadrosunu açıkladı. İsveç doğumlu olan ve milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Porto'nun 20 yaşındaki forveti Deniz Gül ilk kez aday kadroya davet edildi. İşte millilerin aday kadrosu...

KALECİLER

Mert Günok

Uğurcan Çakır

Altay Bayındır

Muhammed Şengezer

DEFANS

Abdülkerim Bardakcı

Zeki Çelik

Eren Elmalı

Derdi Kadıoğlu

Emirhan Topçu

Çağlar Söyüncü

Merih Demiral

Mert Müldür

Samet Akaydın

ORTA SAHA

Doğucan Haspolat

Hakan Çalhanoğlu

İsmail Yüksek

Kaan Ayhan

Okay Yokuşlu

Orkun Kökçü

FORVET