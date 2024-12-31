Milli Piyango 2025 yılbaşı bileti telefondan sorgulama: Yılbaşı çekilişi telefondan Milli Piyango bileti sorgulama nasıl yapılır?

31 Aralık 2024 15:59 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:35

2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişinin başlamasına saatler kaldı. Bilet alan vatandaşlar tarafından çekiliş için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Telefondan 2025 Milli Piyango çekiliş sonuçlarının nasıl sorgulanacağı gündem oldu. Mobil cihazlarda çekiliş sonuçları milli piyangonun resmi internet sitesinden sorgulanabilecek.

Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi

Milli Piyango sonuçları ve MPİ Online bilet sorgulama ekranı! Milli Piyango sorgulama 2025 sıralı ve tam kazandıran numaralar listesi

Çeyrek, yarım, tam bilet amorti ne kadar? 2025 Milli Piyango çekilişine sayılı saatler kaldı

Çeyrek, yarım, tam bilet amorti ne kadar? 2025 Milli Piyango çekilişine sayılı saatler kaldı

Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

Milli piyango ikramiye ve amorti sonuç sorgulama ekranı! 31 Aralık yeni yıl bilet çekilişinde rakamlar belli oluyor

Milli Piyango tarafından her yıl düzenli olarak düzenlenen yılbaşı çekilişi bugün saat 18.30'da başlayacak. Çekiliş sonucunda bu yıl garantili büyük ikramiyenin 600 milyon TL olduğu açıklandı.

Çekilişin başlamasına saatler kala sonuçların telefondan nasıl sorgulanacağı ise merak konusu oldu.

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ TELEFONDAN NASIL SORGULANIR?

Milli Piyango tarafından yapılacak olan yılbaşı çekilişi telefondan "Milli Piyango TV" YouTube kanalından ve Milli Piyango Online üzerinden takip edilebilecek.

Canlı yayında çekilişi izleyemeyen vatandaşlar ise Milli Piyango'nun resmi internet sitesine telefonlarından giriş yaparak sonuçları öğrenebilecek.

TELEFONDAN MİLLİ PİYANGO 2025 ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün akşam saat 18.30'da başlayacak ve 23.30'a kadar devam edecek.

2025 yılının ilk dakikalarında büyük ikramiyeyi ve çekilişi kazananlar belli olacak.

İkramiyeyi kazanan bilet tam ise ikramiyenin tamamı; yarım bilet ise yarısı; çeyrek bilet ise çeyreği bilet sahibinin olacak.