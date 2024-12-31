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Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
31 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:59
Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango&#039;da tam bilet ödülü ne kadar?

2025 yılına girmemize kısa süre kaldı. Yeni yıla saatler kala Milli piyango yılbaşı çekilişinde tam biletin ne kadar verdiği de vatandaşın gündemine yerleşti. Bu akşam gerçekleşecek olan çekiliş sonrasında tam bilet kazanan rakamlar belli olacak.

Türkiye​'nin gündeminde yer alan Milli piyango2025yılbaşı​ tam bilet kazananları bugün netleşiyor. Bilet fiyatları çeyrek 150, yarım 300 ve tam 300 TL olarak belirlenmişti. Bugün çekilecek olan çekiliş sonrasında tam biletin ne kadar kazandırdığı da belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI TAM BİLET NE KADAR VERİYOR?

Bu yıl da milyonlarca kişi 2025 yılbaşı milli piyango bileti satın aldı. 31 Aralık akşamı belli olacak olan kazanan rakamlarla beraber tam bilet kazananların ne kadar alacağı da belli oldu.

Çekilişle beraber Milli piyangoda tam bilete isabet edenler 600 milyon TL kazanacak. Çeyrek bilete isabet edenler 150 milyon TL, yarıma isabet edenler ise 300 Milyon TL kazanacak.

Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar? - 1. Resim

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYE KAZANILACAK ÜCRETLER

Milli piyango tarafından paylaşılan ikramiye 2025 tablosu şöyle:

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

₺600.000.000

₺600.000.000*

2

₺60.000.000

₺120.000.000

10

₺6.000.000

₺60.000.000

20

₺1.500.000

₺30.000.000

30

₺1.000.000

₺30.000.000

80

₺100.000

₺8.000.000

100

₺50.000

₺5.000.000

170

₺25.000

₺4.250.000

800

₺10.000

₺8.000.000

6.000

₺6.000

₺36.000.000

40.000

₺4.000

₺160.000.000

200.000

₺1.800

₺360.000.000

700.000

₺1.200

₺840.000.000

2.000.000

₺600

₺1.200.000.000

63 Teselli İkramiyesi

₺600.000

₺37.800.000

Toplam İkramiye Adedi: 2.947.276

 

Toplam İkramiye Tutarı: ₺3.499.050.000

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Kaynak: TGRT Haber
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