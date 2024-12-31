Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

31 Aralık 2024 16:54 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:59

2025 yılına girmemize kısa süre kaldı. Yeni yıla saatler kala Milli piyango yılbaşı çekilişinde tam biletin ne kadar verdiği de vatandaşın gündemine yerleşti. Bu akşam gerçekleşecek olan çekiliş sonrasında tam bilet kazanan rakamlar belli olacak.

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Teselli ikramiyesi nedir, ne anlama gelir? 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi teselli ikramiyesi ne kadar?

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Milli Piyango'da amorti kazanmak için kaç bilmek gerekli? Milli Piyango amorti kazanmak için kaç rakam bilmek lazım?

Türkiye​'nin gündeminde yer alan Milli piyango​ 2025​ yılbaşı​ tam bilet kazananları bugün netleşiyor. Bilet fiyatları çeyrek 150, yarım 300 ve tam 300 TL olarak belirlenmişti. Bugün çekilecek olan çekiliş sonrasında tam biletin ne kadar kazandırdığı da belli olacak.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI TAM BİLET NE KADAR VERİYOR?

Bu yıl da milyonlarca kişi 2025 yılbaşı milli piyango bileti satın aldı. 31 Aralık akşamı belli olacak olan kazanan rakamlarla beraber tam bilet kazananların ne kadar alacağı da belli oldu.

Çekilişle beraber Milli piyangoda tam bilete isabet edenler 600 milyon TL kazanacak. Çeyrek bilete isabet edenler 150 milyon TL, yarıma isabet edenler ise 300 Milyon TL kazanacak.

2025 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYE KAZANILACAK ÜCRETLER

Milli piyango tarafından paylaşılan ikramiye 2025 tablosu şöyle: