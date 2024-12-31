Milli Piyango 2025 yılbaşı yarım bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da yarım bilet ödülü ne kadar?

31 Aralık 2024 17:03 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:15

Yeni yılda büyük ikramiyeyi kazanacak numaraların belli olmasına sayılı saatler kaldı. Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişinin yarım bilete çıkması durumunda ne kadar verdiği ise gündem oldu. Yılbaşı çekilişi eğer yarım bilete çıkarsa bilet sahibine paranın yarısı veriliyor.

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da çeyrek bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da çeyrek bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı tam bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da tam bilet ödülü ne kadar?

Her yıl düzenli olarak Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı çekilişine saatler kaldı.

Çekiliş saatinin yakınlaşmasıyla birlikte bilet alan vatandaşların heyecanı da giderek artmaya başladı.

Milli Piyango tarafından açıklanan bilgilere göre bu yıl 600 milyon TL büyük ikramiye dağıtılacak. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye dağıtım garantili olarak verilecek.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI YARIM BİLET NE KADAR VERİYOR?

Büyük ikramiyenin yarım bilete çıkması durumunda 600 milyon TL'lik paranın yarısı bilet sahibine verilecek.

Yani yarım biletine büyük ikramiye çıkan vatandaş 300 milyon TL alacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye miktarının ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olduğu belirtildi.

MİLLİ PİYANGO 2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Milyonlarca kişi tarafından beklenen 2025 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bugün saat 18.30'da başlayacak.

23.30'da sona erecek olan çekilişin ilk etabında 4 bin, 5 bin, 10 bin, 50 bin ve 10 bin TL miktarındaki ikramiye dağıtılacak.

Büyük ikramiye ve amortinin çekilişi ise en son gerçekleştirilecek.