Milli piyango bileti nereden alınır? Migros ve Şok'ta satılıp satılmadığı gündemde

30 Aralık 2024 15:06 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:30

Yeni yıla girmemize kısa süre kala milli piyango biletinin nereden alınacağı merak edildi. Yeni yıla girerken bu sene tamamı dağıtım garantili milli piyango biletleri birkaç yerden satın alınabiliyor.

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Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Tarihinin en büyük ödülü olacak

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiyesi belli oldu! Tarihinin en büyük ödülü olacak

Milli piyango​ tam, çeyrek ve yarım olarak satışa sunulurken almak isteyenler alabileceği yerleri araştırmaya başladı. Online olarak veya bayiilerden alınabilecek olan biletlerin fiyatları da netleşti.

Vatandaşlar Migros​ ve Şok'ta milli piyango bileti satılıyor mu araştırmaya başladı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR, NEREDE SATILIYOR?

Yeni yıl zamanında satın alınan milli piyango biletleri tam ve çeyrek olarak satın alınabiliyor. Satın almak isteyenler Milli Piyango Online web sitesi, Milli Piyango mobil uygulaması ve Milli Piyango bayileri aracılığıyla satın alabilir.

Bilet satışları 9 Kasım itibarıyla başlamıştı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ MİGROS'TA VAR MI?

Yılbaşı piyango bileti almak isteyenler Carrefour ve Migros gibi marketlerden satın alabilecek. Online olarak siteden ve bayiilerden de satış yapılıyor.

MİLLİ PİYANGO ÇEYREK, YARIM VE TAM FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

Bu sene yeni yıla girerken binlerce kişi milli piyango bileti satın almak istiyor. Yılbaşı fiyatları tam 600 TL olurken yarım 300 TL ve çeyrek bilet 150 TL'den satışa çıkıyor.

Bu sene dağıtılması planlanan toplam ücret 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olacak. 600 milyon TL'lik rekor ikramiye dağıtım garantili olacak.