Şans oyunundan 21 milyon TL kazandı! Bütün ilçe o talihlinin peşine düştü

20 Kasım 2024 09:44 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 09:45

Şans oyunundan 21 milyon TL büyük ikramiye, Artvin'in Arhavi ilçesinde bir kişiye çıktı. 17 bin nüfuslu ilçede herkes, 21 milyon TL'yi kazanan talihlinin kim olduğunu merak ediyor.

Milli Piyango İdaresi tarafından 17 Kasım'da noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişte haftanın kazanan numaraları belirlendi. “5+1” bilen tek kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Şanslı kuponun Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan bir bayiden oynandığı öğrenilirken, kazanan kişinin kimliği henüz açıklanmadı.

Talihli kuponun oynandığı bayinin kapalı olduğu belirtilirken, haber kısa sürede ilçede yayıldı ve kazananın kim olduğu merak edilmeye başlandı.

"İNŞALLAH TANIDIĞIMIZ BİRİDİR"

Bayinin komşusu Şerafettin Yıldırım, büyük ödülün Arhavi'ye çıktığını belirterek, “İnşallah tanıdığımız bir arkadaşımız ya da dostumuzdur” dedi.

"AKRABAMSA BOL BOL GÖRÜŞÜRÜZ"

Yusuf Gedik de esprili bir şekilde, “21 milyon çok güzel bir para. Kazanana hayırlı olsun. Çevremden birine çıktıysa çok sevinirim, hatta akrabamsa bol bol görüşürüz” diye konuştu.