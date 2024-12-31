Milli Piyango sorgulama 2025: Milli Piyango bilet sorgulama ve ikramiye kazanan numara nasıl öğrenilir?

31 Aralık 2024 17:16 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 17:33

31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18.30'da Milli Piyango yılbaşı çekilişi başlayacak ve 23.30'da ise büyük ikramiyeyi kazanan numara belli olacak. Büyük ikramiyeyi kazanan numara hem canlı yayından hem de Milli Piyango'nun resmi internet sitesinden öğrenilebilecek.

Milli Piyango 2025 yılbaşı yarım bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da yarım bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı yarım bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da yarım bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakam bilene ne kadar veriyor? Milli Piyango yılbaşı bileti 4 bilene ne veriyor?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da çeyrek bilet ödülü ne kadar?

Milli Piyango 2025 yılbaşı çeyrek bilet ne kadar veriyor? MPİ Online Milli Piyango'da çeyrek bilet ödülü ne kadar?

Milyonlarca bilet alan vatandaş tarafından beklenen Milli Piyango​yılbaşı​ çekilişi için geri sayım başladı.

Her yıl olduğu gibi bu yılda büyük bir heyecanla beklenen Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye​ 600 milyon TL oldu.

Vatandaşlar tarafından milli piyango bilet sorgulama ve ikramiye kazanan numaraların nasıl öğrenileceği merak ediliyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinin canlı yayınını takip edemeyen vatandaşlar resmi internet sitesinden sonuçları öğrenebilecek.

Çekilişin sonuçlanması ve rakamların belli olmasının ardından vatandaşlar bilet numaraları ile kazandıkları ödülü sorgulayabilecekler.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYE KAZANAN NUMARALAR NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Piyango yılbaşı çekiliş​ "Milli Piyango TV" YouTube kanalından ve "Milli Piyango Online" adlı resmi internet sitesinden canlı olarak yayınlanacak.

Vatandaşlar canlı yayınları takip ederek büyük ikramiyeyi kazanan numaraları öğrenebilecek.

Büyük ikramiyeyi kazanan kişi 23.30'da belli olacak.