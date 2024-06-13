Milli sporcu Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda 5.82m'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı

13 Haziran 2024 00:43 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 00:44

Milli sporcu Ersu Şaşma, İtalya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda erkekler sırıkla atlama kategorisinde 5.82m'lik atlayışıyla bronz madalya kazandı.

Bu başarı, Türkiye'nin sırıkla atlama dalında büyükler Avrupa Şampiyonası'nda elde ettiği ilk madalya olarak tarihe geçti.

Ersu Şaşma'nın performansı, Türkiye atletizm camiasında büyük bir gurur kaynağı oldu.

Şaşma, yarışma sonrası yaptığı açıklamada, "Bu madalyayı ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum. Daha büyük başarılara imza atmak için çalışmaya devam edeceğim," dedi.

Türkiye Atletizm Federasyonu da Ersu Şaşma'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.