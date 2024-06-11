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Milli Takımımızın şimdiye kadar hazırlık maçlarından aldığı tüm sonuçlar

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 00:36 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 00:27
Milli Takımımızın şimdiye kadar hazırlık maçlarından aldığı tüm sonuçlar

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında dört hazırlık maçı oynayan Milli Takımımız, bu maçlarda bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Macaristan, Avusturya, İtalya ve Polonya ile karşılaşan takımımız, sahadan istediği sonuçlarla ayrılamadı. İşte detaylar...

Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında çeşitli ülkelerle hazırlık maçları oynadı.

Son hazırlık maçı ise bu akşam Polonya'ya karşıydı. 1-2'lik bir sonuç ile Polonya karşısında mağlup oldular.

Bu süreçte dört karşılaşmaya çıkan takımımız, sahadan istediği sonuçlarla ayrılamasa da eksiklerini görme ve takım uyumunu artırma fırsatı buldu.

Milli Takımımızın şimdiye kadar hazırlık maçlarından aldığı tüm sonuçlar - 1. Resim

MİLLİ TAKIMIN ŞİMDİYE KADAR ALDIĞI HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI NASIL?

Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar oynadığı dört hazırlık maçının sonuçları:

Macaristan: 0-1 mağlubiyet

Avusturya: 1-6 mağlubiyet

İtalya: 0-0 beraberlik

Polonya: 1-2 mağlubiyet

Bu hazırlık maçları, takımımızın turnuva öncesi eksikliklerini tespit etme ve stratejilerini gözden geçirme adına önemli bir fırsat sundu. 

Kaynak: TGRT Haber
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