Milli Takımımızın şimdiye kadar hazırlık maçlarından aldığı tüm sonuçlar
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 00:36 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 00:27
EURO 2024 hazırlıkları kapsamında dört hazırlık maçı oynayan Milli Takımımız, bu maçlarda bir beraberlik ve üç mağlubiyet aldı. Macaristan, Avusturya, İtalya ve Polonya ile karşılaşan takımımız, sahadan istediği sonuçlarla ayrılamadı. İşte detaylar...
Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında çeşitli ülkelerle hazırlık maçları oynadı.
Son hazırlık maçı ise bu akşam Polonya'ya karşıydı. 1-2'lik bir sonuç ile Polonya karşısında mağlup oldular.
Bu süreçte dört karşılaşmaya çıkan takımımız, sahadan istediği sonuçlarla ayrılamasa da eksiklerini görme ve takım uyumunu artırma fırsatı buldu.
MİLLİ TAKIMIN ŞİMDİYE KADAR ALDIĞI HAZIRLIK MAÇI SONUÇLARI NASIL?
Milli Takımımız, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında şimdiye kadar oynadığı dört hazırlık maçının sonuçları:
Macaristan: 0-1 mağlubiyet
Avusturya: 1-6 mağlubiyet
İtalya: 0-0 beraberlik
Polonya: 1-2 mağlubiyet
Bu hazırlık maçları, takımımızın turnuva öncesi eksikliklerini tespit etme ve stratejilerini gözden geçirme adına önemli bir fırsat sundu.
Kaynak: TGRT Haber