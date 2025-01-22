Milli yasta bayraklar yarıya indirilir mi? Bolu Kartalkaya faciası nedeniyle milli yas ilan edildi

22 Ocak 2025 09:42 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 22 Ocak 2025 Çarşamba günü milli yas ilan edildiği açıklandı. Vatandaşlar tarafından milli yasta bayrakların yarıya indirilip indirilmediği merak ediliyor. Milli yasta bayraklar yarıya indirilir. Milli yasın hangi durumlarda ilan edildiği gündem oldu.

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Bolu Kartalkaya'daki yangında aynı aileden 7 kişi yaşamını yitirdi: Aralarında THY çalışanı da var

Bolu Kartalkaya'da çıkan otel​ yangını nedeniyle 76 vatandaş​ hayatını kaybetti ve 51 kişi yaralandı.

Türkiye'yi derinden sarsan yangının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ocak 2025 Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini belirtti.

Milli yasın ilan edilmesinin ardından bayrakların yarıya indirilip indirilmeyeceği gündem oldu.

MİLLİ YASTA BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLİR Mİ?

Milli yas ilan edildiğinde Türkiye'deki bütün bayraklar yarıya indirilir. Ancak TBMM ve Anıtkabir önünde bulunan bayraklar yarıya indirilmez. Anıtkabir'in önünde bulunan bayrak sadece 10 Kasım'da yarıya indirilir.

Bu kapsamda tüm hükümet binaları, ofisler, devlet okulları ve askeri üstlerde bulunan bayraklar 22 Ocak 2025 Çarşamba günü yarıya indirildi.

Bayrağın yarıya indirilmesi saygı, yas, tehlike sinyali veya bazı durumlarda bir selamlama sembolü olarak kullanılır.

MİLLİ YAS HANGİ DURUMLARDA İLAN EDİLİR?

Milli yas bir ülkede veya başka bir ülkede yaşanan önemli bir kişinin ölümü veya yıl dönümü nedeniyle ilan edilebilir.

Ayrıca bir ülkede gerçekleşen ve toplumu derinden sarsan doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırılarının ardından da milli yas ilan edilir.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından da ülkemizde 7 gün boyunca milli yas ilan edilerek bayraklar yarıya indirilmişti.