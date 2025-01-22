Bolu'da küle dönen otel son kez aranacak! 76 kişiye mezar olmuştu
Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal'da gece saatlerinde çıkan yangın, tam bir faciaya döndü. 76 kişi feci şekilde hayatını kaybetti. Bugün otelde son kez arama yapılacak, cansız bedenin olup olmadığı araştırılacak..
Dün Türkiye, sabah saatlerinde korkunç bir güne uyandı. Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal'da gece saatlerinde çıkan yangın, tam bir faciaya döndü. Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.
9 KİŞİ GÖZLATINA ALINDI
Yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yangınla ilgili 9 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte AFAD ekipleri bölgede hazırlıklara başladı. AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez yanan otelde arama çalışması yapacak.
45 cenaze ailelerine teslim edildi
Ayrıca Bakan Yerlikaya, hayatını kaybeden 76 kişiden 45’inin cenazelerini yakınlarına teslim ettiklerini dile getirmişti. Bugün Adli Tıp Kurumu’ndaki uzman ekiplerin incelemesi sonrasında cenazeleri tespit edilemeyen vatandaşlar için çalışma yapılacak.