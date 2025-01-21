Bolu Kartakkaya'daki yangın faciasında ünlü profesör ve kızı da hayatını kaybetti

21 Ocak 2025 22:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 23:01

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki yangın faciası sonrası ölenlerin isimleri belli olmaya devam ediyor. Saatler geçtikçe facianın dehşeti ortaya çıktı. Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ölü sayısının 76 olduğunu duyurdu. Yangında Özyeğin Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın yaşamını yitirdi.

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Kartalkaya'da yangın faciasında ölenlerin kimlikleri belli oluyor! Diş hekimi aile ve iki kızları hayatını kaybetti

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bolu​ Kartalkaya Kayak Merkezi’nde Grand Kartal Otel’de ölü sayısı saatler geçtikçe artıyor. Yaşanan büyük acının ardından milli yas ilan edildi. Saatler geçtikçe bedenlerin tespit edilmesiyle kimlikler belirlenmeye başladı. Yangında, üniversitenin İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atakan Yalçın ve kızı Elif Derin Yalçın hayatını kaybetti. Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın​, Özyeğin Üniversitesi ailesini yasa boğdu.

Özyeğin Üniversitesi, internet sitesinden yayımladığı taziye mesajında büyük bir üzüntü içinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli bilim insanımız Prof. Dr. Atakan Yalçın ve sevgili kızı Elif Derin Yalçın’ın kaybı, üniversitemiz için derin bir acıdır. Ailesinin, üniversitemiz mensuplarının, öğrencilerimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımızın ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza ise acil şifalar diliyoruz.”

Üniversite, yaşanan zamansız kayıpların derin üzüntüsünü paylaşırken, tüm mağdur ailelere sabır ve dayanma gücü diledi.