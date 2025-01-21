Son dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan milli yas ilan edildiğini duyurdu: Kabinenin gündemi Kartaltepe yangın faciası

21 Ocak 2025 18:27 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 19:22

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bolu Kartalkaya otel yangını sonrası çarşamba günü milli yas ilan edildiğini duyurdu. Kabine Toplantısı'nın gündeminde Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası, terör gündemi, ekonomik gelişmeler, Trump başkanlığındaki ABD ve dış politika da yer aldı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları..

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika | Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen Kabine Toplantısı, Türkiye’yi derinden sarsan Kartalkaya yangını gölgesinde yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında hayatını kaybeden 66 kişi için 22 Ocak Çarşamba günü 1 günlük milli yas ilan edildiğini duyurdu. Öte yandan, çocukların başıboş köpek saldırılarına maruz kalmasına ilişkin sert mesajlar veren Erdoğan​, Yüksekova’da 12 yaşındaki Eslem'e köpek saldırısı olayının ardından belediyelere ve ilgili kurumlara net bir uyarıda bulundu. Erdoğan, ayrıca aile yapısını güçlendirmek için 2025’i “Aile Yılı” kapsamında yapılanları tek tek hatırlattı. İşte toplantıda öne çıkan başlıklar…

"MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları:

-Bolu Kartalkaya'da çıkan yangında vefat eden 66 kardeşimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 51 kardeşimize acil şifalar diliyorum. 17'si taburcu edilirken 1'i yoğun bakımda olmak üzere tedavileri devam ediyor. Yangında ihmali olanlar hesap verecek. Aralarında işletme sahibinin de olduğu 4 kişi gözaltına alındı ihmali olanlar hukuk önünde hesap verecek.

-Bu kardeşlerimizin acısını paylaşmak amacıyla 22 Ocak Çarşamba günü , 1 günlük milli yas ilan edilmiştir. Bayraklarımız yarıya indirilecektir.

-Aile toplumun temelidir diyen anayasamızın 41. maddesinin çizdiği çerçeve içinde aileyi güçlendirecek tedbirleri hayata geçiriyoruz. Özellikle cinsiyetsizleştirme politikaları, aile politikaları hedef alan küresel bir haçlı seferine dönüşmüştü

-Ülkemizde ilk evlenme yaşı kadınlarda 26'ya erkeklerde 28'e çıkmıştır. İlk anne olma yaşı 29'u aşmıştır. Bu tehlikeli gidişatı tersine çevirmemiz gerekiyor. Bunun için aile yılı ilan ettik. Aileyi güçlendireceğiz, çocuk sahibi olmayı teşvik edeceğiz.

BAŞIBOŞ KÖPEK SORUNU: "YÜKSEKOVA'DAKİ OLAY HEPİMİZİ YARALADI"

-Diğer taraftan çocuklarımızın başıboş köpek sürüleri tarafından parçalanmasını açıklamasını yapamıyoruz. Yüksekova'daki olay hepimizi derinden yaralamıştır. Kanun görüşmeleri sırasında evladını kaybetmiş ailelerimize edepsizlikleri densizleri unutmadık. Yasal düzenlemenin ne kadar isabetli olduğu ortaya çıkmıştır. Türkiye'ye okula, kütüphaneye, parka giden çocuklara köpeklerin saldırdığı ülke utancını yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Belediyelerin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bakanlıklarımız üzerine gidecektir. Eslem evladımıza rahmet diliyorum.

-Suriye toparlanıp güçlendikçe, Esad'ın arkasında bıraktığı enkaz kaldırıldıkça sadece Suriyeli kardeşlerimiz değil, bölgemizin tamamı kazançlı çıkacaktır. Toparlanma için şüphesiz önce Arap ve İslam aleminin bu ülkeye destek olması önemli. Batılı kurumların yaptırımları da bir an evvel kaldırılmalı.

-Gazzeli kardeşlerimiz çok ağır bedeller ödemiş ama haydutluğa boyun eğmemiş, katliam politikasına teslim olmamışlardır. 100 bin tona ulaşan insani yardımlarımızı özellikle Ramazan-ı Şerif öncesinde daha da artıracağız.