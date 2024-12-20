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Milot Rashica Beşiktaş-Alanyaspor maçında neden oynamıyor? Sakatlık durumu hakkında açıklama geldi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
20 Aralık 2024 17:18 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 17:39
Milot Rashica Beşiktaş-Alanyaspor maçında neden oynamıyor? Sakatlık durumu hakkında açıklama geldi

Beşiktaş, Süper Lig kapsamında yarın Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından karşılaşmada Milot Rashica'nın neden oynamadığı merak ediliyor. Sakatlığı nedeniyle oynamayan futbolcunun son durumu hakkında kulüp açıklama yaptı.

Süper Lig'de 25 puan ile 6. sırada yer alan Beşiktaş yarın (21 Aralık cumartesi 2024) saat 19.00'da kendi evinde, 17 puanla 17. sıradaki bulunan Alanyaspor'u konuk edecek.

Beşiktaş-Alanyaspor maçının başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Milot Rashica'nın neden oynamadığı merak edilmeye başlandı.

Milot Rashica Beşiktaş-Alanyaspor maçında neden oynamıyor? Sakatlık durumu hakkında açıklama geldi - 1. Resim

MİLOT RASHİCA BEŞİKTAŞ-ALANYASPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Siyah-beyazlıların Kosavalı yıldızı Milot Rashica geçtiğimiz hafta antrenman sırasında sakatlanmıştı.

Açıklanan bilgilere göre sağ alt baldır arka adale grubunda gerileme ve kanama tespit edilen futbolcu, Adana Demirspor karşılaşmasının kamp kadrosundan çıkarılmıştı.

Hala sakatlığı devam eden Kosavalı yıldızın Alanyaspor maçında ise forma giymesi beklenmiyor.

Milot Rashica Beşiktaş-Alanyaspor maçında neden oynamıyor? Sakatlık durumu hakkında açıklama geldi - 2. Resim

MİLOT RASHİCA SAKATLIK DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Beşiktaş tarafından Milot Rashica'nın sakatlık durumu ile ilgili yapılan son açıklama şöyle:

"Futbol A Takımımızın bugün yaptığı antrenmanda sağ alt baldır arka bölgesinde ağrı hissettiği için çalışmaya devam edemeyen futbolcumuz Milot Rashica’nın yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sağ alt baldır arka adalesinde (soleus) gerilme ve kanama tespit edilmiştir.

Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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Kaynak: TGRT HABER

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