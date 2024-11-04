Milot Rashica'nın Beşiktaş-Malmö maçında oynayıp oynamayacağı belli oldu! Sakatlık durumu açıklandı

04 Kasım 2024 11:38 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 11:55

6 Kasım Çarşamba günü UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş-Malmö ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Rashica'nın Beşiktaş-Malmö maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı tüm maçlar! 6 kere karşı karşıya geldiler

Beşiktaş'ın Malmö ile oynadığı tüm maçlar! 6 kere karşı karşıya geldiler

Malmö hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile bu hafta karşılaşacak

Malmö hangi ülkenin takımı? Beşiktaş ile bu hafta karşılaşacak

Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

Ciro Immobile Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı? Kulüp sakatlık durumu hakkında açıklama yaptı

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş, 6 Kasım 2024 Çarşamba günü İsveç ekibi Malmö ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş-Malmö maçında Rashica'nın sakatlık durumu gündeme geldi.

Taraftarlar tarafından Rashica, Beşiktaş-Malmö maçında oynayacak mı sorusunun cevabı araştırılıyor.

RASHİCA BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Rashica, Kosava milli takımı ile oynadığı 15 Ekim 2024 tarihindeki karşılaşmada sakatlanmıştı.

Uyluk üst iç adalesinde gerileme ve ödem tespit edilen futbolcu siyah-beyazlıların antrenmanlarında tek başına çalışmaya başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan siyah-beyazlıların teknik direktörü Van Bronckhorst, "Rashica takımdan ayrı çalışmalara devam ediyor. Milli aradan önce umarım o da dönmüş olur" ifadelerini kullandı.

RASHİCA BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada sakatlanmıştı.

Tedavisi hala devam eden yıldız futbolcunun Malmö maçında forma giymesi beklenmiyor.

Siyah-beyazlı kulüp tarafından Rashica'nın sakatlık durumu ile ilgili yapılan açıklama ise şöyle:

"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir. Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."