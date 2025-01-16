Minik eller büyük tasarımlar yapacak

16 Ocak 2025 10:31 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 10:36

Türkiye Tasarım Vakfı (TTV) iş birliğinde 2021 yılında Türkiye’de faaliyetlerine başlayan Finlandiya merkezli Arkki, yarıyıl tatili için hazırladığı atölye programlarında çocukları mimarlık ve tasarımın ilk adımlarını keşfe davet ediyor. Arkki Türkiye, 21-30 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek atölyelerde tasarıma meraklı çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

Çocukların ve gençlerin, mimarlık ve tasarım​ yoluyla genel inovasyon​ becerilerini geliştirdikleri bir tasarım eğitim okulu olan Arkki Türkiye, dördüncü yılında faaliyetlerine devam ediyor. 4-19 yaş aralığındaki çocuk​ ve gençlere yönelik eğitimler düzenleyen Arkki Türkiye, okulların yarıyıl tatiline özel olarak bir dizi atölye programını hayata geçiriyor. Kuzguncuk İskelesi, İş Mekan ve Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşecek atölyelerde, alanında uzman eğitmenler geleceğin yapıcı liderlerine ilham verecek. Atölyelerde çocuklar, inovasyon becerilerini keşfederek oluşturucu düşünceyle sorunları analiz etmeyi, sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve tasarımın temel ilkelerini pratiğe dökmeyi deneyimleyecekler.

veliler ve çocuklar tasarım sürecini birlikte deneyimleyecek

Arkki Türkiye, bu yıl ilk kez anne babaları da atölyelerine davet ederek, onlara, yapıcı bir süreci çocuklarıyla birlikte deneyimleme fırsatı sunuyor. Velilerin çocuklarıyla katılabileceği bu atölyelerde, ortak projeler hayata geçirilecek ve aile içi iletişim keyifli anlarla pekiştirilecek.

Yarıyıl tatili boyunca çocukları Kuzguncuk İskele’de çok çeşitli atölyeler bekliyor: Işık ve rengin etkisiyle ürün tasarımına ve kentsel tasarıma odaklanan “Rengarenk Lambam” ve “Renkli Şehrim”; iki boyutlu çizgileri üç boyutlu arazi maketine çeviren “Bahçemin Haritası”; atık malzemelerin yenilikçi kullanımlarını bina ölçeğinde düşündüren “Dönüşen Evim”; kesit model kavramını heykelsi mimari üzerinden öğretmeyi amaçlayan “Minik Dostlarımdan Evler” ve mimariyi çizgi roman tekniğiyle buluşturan “Binamın Öyküsü”. İş Mekan’da “Benim Çadırım” başlıklı bir atölye düzenlenirken; keşif gezili atölyeler kapsamında, Atlı Köşk’ün yeniden açılması şerefine bu mekanda “Mobilya Tasarımı: Emirgan’ın Mobilyaları” ve “Moda Tasarımı: Desenlerden Şapkaya” konulu atölyelerde çocuklar eğitim görecek. Çocuklarda tasarım farkındalığı geliştirmeyi hedefleyen atölyeler, yarıyıl tatilinde eğitim ve oyunu bir arada sunacak.

Türkiye Tasarım Vakfı, Finlandiya kökenli Arkki eğitim programını 2021 yılından bu yana Türkiye'de başarıyla hayata geçiriyor. Mimarlık ve tasarım odaklı yapıcı eğitimler sunan Arkki, çocukların ve gençlerin oluşturuculuklarını bu disiplinler aracılığıyla keşfetmelerine olanak tanıyor ve onların 21. yüzyılın gerektirdiği inovasyon becerilerini geliştirmelerine destek oluyor. Program, çocuklara ve gençlere yaşadıkları alanları ve çevrelerini tasarım odaklı bir bakış açısıyla değerlendirme, farklı açılardan algılama, deneyimleme ve çeşitli yöntemlerle ifade etme bilinci kazandırmayı amaçlıyor.

Atölye Programı

Kuzguncuk İskele:

Çocukların bireysel katıldığı atölyeler:



- 21 Ocak 14.00-16.00 “Binamın Öyküsü” (9-11 yaş)

- 23 Ocak 11.00-13.00 “Dönüşen Evim” (6-8 yaş)

- 23 Ocak 14.00-16.00 “Rengarenk Lambam” (4-6 yaş)

- 28 Ocak 11.00-13.00 “Minik Dostlarımdan Evler” (9-11 yaş)

- 30 Ocak 11.00-13.00 “Renkli Şehrim” (4-6 yaş)

- 30 Ocak 14.00-16.00 “Bahçemin Haritası” (6-8 yaş)

Veli-çocuk atölyeleri:

- 25 Ocak 11.00-13.00

o “Deniz Fenerim” (4-6 yaş ve veli)

o “Bilye Labirenti” (7-11 yaş ve veli)

- 25 Ocak 14.00-16.00

o “Gelecek Canlanıyor” (4-6 yaş ve veli)

o “Benim İcadım” (7-11 yaş ve veli)

İş Mekan:



- 21 Ocak 11.00-12.30 “Benim Çadırım” (4-6 yaş)

Sakıp Sabancı Müzesi:

- 22 Ocak 13.00-16.00 “Mobilya Tasarımı: Emirgan’ın Mobilyaları” (8-12 yaş)

- 29 Ocak 13.00-16.00 “Moda Tasarımı: Desenlerden Şapkaya” (8-12 yaş)