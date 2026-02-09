Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
 Safa Keser

Minteks IFCO 2026’da giyim kategorilerindeki gücünü sergiledi

Entegre üretim altyapısı ve çok kategorili koleksiyonlarıyla Minteks, giyim sektöründeki iddialı konumlanmasını IFCO 2026’da güçlü biçimde ortaya koydu.

Minteks IFCO 2026’da giyim kategorilerindeki gücünü sergiledi
Minteks, hazır giyim, ev giyim, plaj giyim ve pijama koleksiyonlarını IFCO 2026 kapsamında sektör profesyonelleriyle buluşturarak giyim alanındaki iddialı girişini çok kategorili ve bütüncül bir yaklaşımla sergiledi. Hikâye odaklı tasarım anlayışıyla şekillenen koleksiyonlar; farklı kullanım alanlarına hitap eden ürün grupları üzerinden markanın tasarım gücünü, malzeme bilgisini ve entegre kabiliyetini bir arada yansıttı.
Sade ve güçlü bir estetik anlayışla kurgulanan stand tasarımı ise Minteks’in giyim sektöründeki yeni konumlanmasını ve uzun vadeli vizyonunu net bir biçimde ifade etti.

YÖNETİM KURULU’NDAN SEKTÖREL VE STRATEJİK DEĞERLENDİRME

Minteks Yönetim Kurulu Üyeleri Irmak İrman Gazioğlu ve Arda İrman, IFCO’nun giyim sektörünün güncel dinamiklerini yakından takip etmek ve doğru müşteri profiliyle doğrudan temas kurmak açısından önemli bir platform olduğuna dikkat çekti. Yapılan değerlendirmelerde, Minteks’in giyim sektöründeki farkını ortaya koyan temel unsurun, tasarımdan üretime uzanan entegre üretim yapısı olduğu vurgulandı.

Minteks IFCO 2026’da giyim kategorilerindeki gücünü sergiledi

Uzun yıllar ev tekstili alanında güçlü bir üretim ve ihracat altyapısı oluşturan Minteks’in, bu birikimi giyim sektörüne taşıyarak iddialı ve kalıcı bir giriş yaptığı ifade edildi. Fuarda koleksiyonları inceleyen sektör profesyonellerinin, tasarım dili kadar üretim süreçlerinin entegre yapısından da etkilendiği belirtildi.

Fuar süresince Minteks standı, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİP) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan ile İHKİP Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından da ziyaret edildi. Ziyaretlerde Minteks’in koleksiyon yapısı, üretim altyapısı ve giyim sektöründeki stratejik konumlanması üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

KOLEKSİYON YAKLAŞIMI VE TASARIM PERSPEKTİFİ

Ürün ve Strateji Direktörü Belgin Uygur, IFCO 2026’da sunulan koleksiyonların tasarım ve üretim ilişkisini şu sözlerle değerlendirdi: “Bir koleksiyonun gücü yalnızca tasarımında değil; malzeme bilgisi, üretim altyapısı ve pazar gerçekleriyle kurduğu dengede ortaya çıkar. IFCO 2026’da sunduğumuz koleksiyonlar, estetik kararların üretim kabiliyeti ve kullanıcı beklentileriyle birlikte ele alındığı bütüncül bir yaklaşımın sonucudur. Minteks’te tasarım sezgiyle başlar, stratejiyle kalıcı hâle gelir. Bu anlayışla, farklı ürün gruplarında tutarlı bir tasarım dili oluşturmayı ve koleksiyonları uzun vadeli bir ürün yapısı içinde konumlandırmayı önemsiyoruz. Tasarımdan dikim ve nakış süreçlerine kadar tüm aşamaların kendi tesislerimizde yürütülmesi ise kalite, üretim disiplini ve süreklilik konusundaki gücümüzü doğrudan yansıtmaktadır.”

İHRACAT VE ULUSLARARASI PAZAR ODAĞI

İhracat Müdürü Tayfun Özçelik, fuar süresince gerçekleştirilen görüşmelere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“IFCO 2026 boyunca, ticari hedefleri net ve iş birliği odağı yüksek bir müşteri profiliyle temas kurduk. Rusya, Balkanlar ve Orta Doğu başta olmak üzere birçok pazardan gelen ziyaretçiler, ürünlerimizin tasarım kalitesi kadar üretim süreçlerimizin entegre yapısına da yoğun ilgi gösterdi. Kurulan bu temasların, sürdürülebilir ihracat hedeflerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.”

