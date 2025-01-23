Miraç Kandili’nde oruç tutulur mu, hangi gün? 26 Ocak’ta idrak edilecek

23 Ocak 2025 15:44 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 15:51

Müslüman aleminin en mühim günlerinden biri olan Miraç Kandili 2025 yılında 26 Ocak günü idrak edilecek. Oruç tutacak olanlar ise hangi gün tutulduğunu araştırmaya başladı. Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetleri sizler için derledik.

İslam dünyası için önemli olan günlerdir bir tanesi de kandil günlerdir. Kandil gecesinde ibadet edilir, dualar okunur. Bu özel günde oruç tutmanın da büyük sevabı vardır.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU, HANGİ GÜN?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre kandil günlerinde oruç tutmak sevaptır. Yer alan bilgi şöyle:

"Recep ayının 27. gecesidir. Bir hadis-i şerif meali:

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ. Gazali, Ebu Musa el Medeni]"

Eğer bugün, Cuma veya Cumartesi gününe gelirse, bir gün öncesi veya bir gün sonrasıyla tutulmalıdır. Cuma günü tek olarak oruç tutmak, bazı âlimlere göre mehruk olurken cumartesi günü oruç tutmak bütün âlimlere göre mekruhtur.

Mübarek gün cumaya denk geldiği zaman, orucu perşembe veya cumartesi ile birlikte tutmak önerilir. Cumartesi gününe rastlarsa, Cuma ile cumartesi veya cumartesi ile Pazar günü beraber tutmak gerekmektedir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NE YAPILIR?

Dinimiz İslam'da yer alan açıklama şöyle oldu:

"Mirac gecesini ibadetle, gündüzünü de oruçla geçirmeli. İki hadis-i şerif meali:

(Mirac gecesinde iyi amel eden için yüz yıllık mükâfat vardır.) [İ.Gazali]

(Recebin 27. günü oruç tutana, 60 yıllık oruç sevabı verilir.) [İ.Gazali"

Buna göre bu özel günde oruç tutulabilir, dua okunabilir ve tesbih çekilebilir.