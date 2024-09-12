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Miss Turkey 2.si olan Cemre Üker, Miss Supranational'da yer alacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
12 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:44
Miss Turkey 2.si olan Cemre Üker, Miss Supranational&#039;da yer alacak

Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği Miss Turkey, 11 Eylül günü düzenlendi. Jürilerin seçimi sonucunda birinci olan kişi belli oldu. İkincilik sahibi olan Cemre Üker de gündeme geldi ve nereli olduğu araştırıldı.

Dün akşam sosyal medya platformlarında oldukça konuşulan Miss Turkey yarışmasında sonuç netleşti. Jürilerin değerlendirmesiyle beraber birinci ve ikinci olan kişiler belli oldu.

Cemre Üker, yarışmadan 2. olarak ayrıldı.

CEMRE ÜKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi olan Üker, 23 yaşında ve 1.79 boyunda.

Yarışmadan 2. olarak ayrılan isim, Miss Supranational'da Türkiye'yi temsil edecek.

Miss Turkey'de ilk 5'e kalan isimler Aylin Molla, Melissa Öykü Yorulmaz ve Candan Şeviktürk oldu.

Miss Turkey 2.si olan Cemre Üker, Miss Supranational'da yer alacak - 1. Resim

MİSS TURKEY KİM KAZANDI 2024?

Bu yıl 11 Eylül'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dün akşam kazanan belli oldu. Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi isimlerin jürisi olduğu yarışmada İdil Bilgen tescilli olarak Türkiye'nin en güzel kızı oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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Musti16 Şubat 2022 17:40

Emine hanim kova burcu mevlut cavusoglu kova burcu ben kova burcuyum ucumuzunde koroanviruse yakalanmasi normal. 3umuzunde kova burcu olmasi ve yakin zamanlarda korona viruse yakalanmamiz daha acayip

Gul16 Şubat 2022 16:53

SN BAKANIM GECMİŞ OLSUN DUALARIMIZ SİZİNLE İNŞALLAH TEZ ZAMANDA SAGLIGINIZA KAVUSMANIZI RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM ALLAH BASIMIZDAN EKSİK ETMESİN SELAMLAR SAYGILAR

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