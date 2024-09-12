Miss Turkey 2.si olan Cemre Üker, Miss Supranational'da yer alacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 09:36 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 09:44

Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği Miss Turkey, 11 Eylül günü düzenlendi. Jürilerin seçimi sonucunda birinci olan kişi belli oldu. İkincilik sahibi olan Cemre Üker de gündeme geldi ve nereli olduğu araştırıldı.

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Dün akşam sosyal medya platformlarında oldukça konuşulan Miss Turkey yarışmasında sonuç netleşti. Jürilerin değerlendirmesiyle beraber birinci ve ikinci olan kişiler belli oldu. Cemre Üker, yarışmadan 2. olarak ayrıldı. CEMRE ÜKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi olan Üker, 23 yaşında ve 1.79 boyunda. Yarışmadan 2. olarak ayrılan isim, Miss Supranational'da Türkiye'yi temsil edecek. Miss Turkey'de ilk 5'e kalan isimler Aylin Molla, Melissa Öykü Yorulmaz ve Candan Şeviktürk oldu. MİSS TURKEY KİM KAZANDI 2024? Bu yıl 11 Eylül'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dün akşam kazanan belli oldu. Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi isimlerin jürisi olduğu yarışmada İdil Bilgen tescilli olarak Türkiye'nin en güzel kızı oldu. İlgili Haberler Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen'in babasının eski New York Büyükelçisi olduğu iddia ediliyor