Miss Turkey 2.si olan Cemre Üker, Miss Supranational'da yer alacak
Türkiye'nin en güzel kızının seçildiği Miss Turkey, 11 Eylül günü düzenlendi. Jürilerin seçimi sonucunda birinci olan kişi belli oldu. İkincilik sahibi olan Cemre Üker de gündeme geldi ve nereli olduğu araştırıldı.
Dün akşam sosyal medya platformlarında oldukça konuşulan Miss Turkey yarışmasında sonuç netleşti. Jürilerin değerlendirmesiyle beraber birinci ve ikinci olan kişiler belli oldu.
Cemre Üker, yarışmadan 2. olarak ayrıldı.
CEMRE ÜKER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Paris School of Business, Uluslararası Pazarlama & İş Geliştirme Yüksek Lisans son sınıf öğrencisi olan Üker, 23 yaşında ve 1.79 boyunda.
Yarışmadan 2. olarak ayrılan isim, Miss Supranational'da Türkiye'yi temsil edecek.
Miss Turkey'de ilk 5'e kalan isimler Aylin Molla, Melissa Öykü Yorulmaz ve Candan Şeviktürk oldu.
MİSS TURKEY KİM KAZANDI 2024?
Bu yıl 11 Eylül'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında dün akşam kazanan belli oldu. Berfu Yenenler, Selen Soyder, Gizem Karaca, Amine Gülşe ve Neşe Erberk gibi isimlerin jürisi olduğu yarışmada İdil Bilgen tescilli olarak Türkiye'nin en güzel kızı oldu.
Emine hanim kova burcu mevlut cavusoglu kova burcu ben kova burcuyum ucumuzunde koroanviruse yakalanmasi normal. 3umuzunde kova burcu olmasi ve yakin zamanlarda korona viruse yakalanmamiz daha acayip
SN BAKANIM GECMİŞ OLSUN DUALARIMIZ SİZİNLE İNŞALLAH TEZ ZAMANDA SAGLIGINIZA KAVUSMANIZI RABBİMDEN NİYAZ EDİYORUM ALLAH BASIMIZDAN EKSİK ETMESİN SELAMLAR SAYGILAR