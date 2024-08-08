MİT, KPSS şartı aramadan istihbarat, mühendis, dil uzmanı dahil 6 kadroda personel alımı yapacak

08 Ağustos 2024 10:39 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:04

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), KPSS şartı olmadan istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, tekniker, İHA sistemleri pilotu ve koruma emniyet memuru olmak üzere 6 farklı kadroda personel alımı yapılacak.

MİT PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELER?

Milli İstihbarat Teşkilatı’nın personel alımı yapacağı istihbarat uzmanı, mühendis, dil uzmanı, tekniker, İHA sistemleri pilotu ve koruma emniyet memuru kadrolarında aranan şartlar şu şekilde;

Aranan genel şartlar ise şu şekilde;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Örgün eğitim veren üniversitelerin lisans veya ön lisans bölümlerinden mezun olmak

MİT İSTİHBARAT UZMANI NASIL OLUNUR, ŞARTLAR NELER?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Üniversitelerin en az 4 yıllık bölümlerinden mezun olmak,

İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde 70 ve üzeri YDS puanı almak.

MİT MÜHENDİSİ ALIMI İÇİN ŞARTLAR NEDİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

35 yaşını doldurmamış olmak,

Bilgisayar, elektronik, elektrik-elektronik, matematik ve fizik mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

İngilizce’den 60 puan ve üzeri YDS puanı almak.

MİT DİL UZMANI HANGİ DİLLERİ BİLMELİ?

T.C. vatandaşı olmak,

40 yaşını doldurmamış olmak,

İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca ve Hollanda dillerinde lisans eğitimi almak,

MİT TEKNİSYEN OLMA ŞARTLARI

T.C. vatandaşı olmak,

34 yaşını doldurmamış olmak,

Belirtilen yüksekokullardan ön lisans mezunu olmak,

En az 4 yıl iş tecrübesi

İHA SİSTEMLERİ ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

34 yaşını doldurmamış olmak,

Mühendislik ve havacılık bölümlerinden mezun olmak,

Sağlık kriterleri şartlarına uyum sağlamak

Koruma ve Emniyet Memurları için aranan şartlar;

T.C. vatandaşı olmak,

Önlisans mezunu erkek adayların 26 yaşını, lisans mezunu erkek adayların 29 yaşını doldurmamış olması,

Kadın adayların 29 yaşını doldurmamış olması,

Belirli boy ve kilo endeksine sahip olma

MİT PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Mit internet sitesinden başvurularını yapabilir.