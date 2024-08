MİT örnek kriptoloji sorularının cevaplarını açıkladı

08 Ağustos 2024 09:13 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 10:24

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından 2024 Mayıs ayında örnek kriptoloji soruları yayımlanmıştı.

Resmi internet sitesinde yayımlanan soruların cevapları ise MİT tarafından açıklandı.

MİT KRİPTOLOJİ SORULARININ CEVAPLARI NEDİR?

Caesar ve Route sistemleri ile hazırlanmış olan soruların ilkinin cevabının "Vatan için her an her yerde" mesajı olduğu belirtildi.

Diğer bir soruda ise şifreli metinde gizlenen mesaj "MİT vatan için her an her yerde" oldu.

Son soruda ise MİT tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü şifrelenmişti.

Bu sorunun cevabının ise "Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz." olduğu açıklandı.