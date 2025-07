Canlarını hiçe saydılar, can yeleği giymemek için küreklerle saldırdılar

Antalya'nın gözde rafting merkezlerinden olan Manavgat'taki Köprülü Kanyon'a gelen gruplar arasındaki tartışma küreklerle kavgaya dönüştü. Can yeleği giymeyen grup, diğer grup tarafından uyarılınca olay büyüdü.Olay, Manavgat ilçesi Beşkonak Köpnülü Kanyonu’nda bulunan bir su sporları merkezinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgeye rafting yapmak üzere gelen ve can yeleği giymeyen grup, başka bir grup tarafından yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Uyarıları dikkate almayan şahıslar ile can yeleği giymeleri yönünde ısrar eden grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken, tekme, yumruk ve rafting botundaki küreklerle iki grup birbirine saldırdı. Çevrede bulunan vatandaşlar kavgayı ayırmaya çalışırken, kavga anı cep telefonu kamerasına yansıdı.