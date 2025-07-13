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 | Selahattin Demirel

Bartın'da gizemli olay! Mezardan bal mumu bebek ve muska çıktı: Yazılanlar beddua ettirdi

Bartın'da 4 yıl önce vefat eden adamın mezarına gömülü halde bal mumundan bebek ve bebeğe sarılmış muska bulundu. Muskada ölen kişinin aile bireylerinin adının yazıldığı ortaya çıktı. Abisinin mezarından çıkanları görünce polise haber veren vatandaş, "Allah'ın gazabı bunu yazan, yapan ve koyanların üzerine olsun." dedi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 23:24
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 23:24

'da duyanı şaşkınlığa uğratan esrarengiz bir olay yaşandı. Kentteki Gölbucağı Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına temizliğe giden İsmail Tekin, 26 Mayıs 2021 yılında vefat eden ağabeyinin mezarının ayak kısmında bir çukur fark etti. Çukurun sebebini öğrenmek için kazan Tekin, şeker kutusu içerisinde bal mumundan yapılmış bir ve buldu.

Bartın'da gizemli olay! Mezardan bal mumu bebek ve muska çıktı: Yazılanlar beddua ettirdi

MEZARIN ÇEVRESİNE GÜVENLİK ŞERİDİ ÇEKİLDİ

Tekin, önce polise, ardından gazeteci kardeşi Halil Tekin'e haber verdi. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, çevresine güvenlik şeridi çekti. Ekipler, mezardan çıkan şeker kutusunun içerisinde bal mumundan yapılmış bebek, bebek üzerine sarılmış muska ile Türkçe ve Arapça harflerle yazılmış kağıtlar tespit etti.

Polisler, mezardan çıkan bebek, muska ve kağıtlara kriminal labaratuvarda incelenmesi amacıyla el koydu. Polis bunu mezara gömen kişi ya da kişilerin tespiti için geniş çaplı çalışması başlattı.

Bartın'da gizemli olay! Mezardan bal mumu bebek ve muska çıktı: Yazılanlar beddua ettirdi

"NASIL BÖYLE BİR ŞEY YAPILABİLİR?"

Halil Tekin, ağabeyinin mezarına bırakılan muska ve bebeğe anlam veremediklerini belirterek "Muska ağabeyimin mezarında bulundu ama burada ailemizin diğer fertlerinin de mezarları var. Çıkan kağıtlardaki Türkçe ve Arapça yazılar tam okunmuyor ama aile fertlerimizin isimlerinin yazılı olduğunu öğrendik. Kağıtların ıslak olması ve yazının akması nedeniyle pek okunmuyor. Nasıl, böyle bir şey yapılabilir, bu kadar büyük bir kin ve nefreti kazanacak ne yapmış olabiliriz? Kimseye bir şey yapmadık. Allah'ın gazabı bunu yazan, yapan ve koyanların üzerine olsun" diye konuştu.

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ETİKETLER
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#Yaşam
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