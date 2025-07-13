Evinizde varsa hemen imha edin! Bakanlık bu iki ürünü toplatıyor!

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde (GÜBİS) sağlığı riske atan ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, iki oda parfümünün içerdiği kimyasal maddeler bakımından sağlıksız olduğunu tespit etti. İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.