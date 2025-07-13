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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Ev alacaklar dikkat! Konut sektörü rekora hazırlanıyor

Konut sektöründe olumlu gelişmeler yaşanıyor. Faiz oranlarında olası düşüş beklentisi, konuta yatırım iştahını artırıyor. Sektör temsilcileri, yılın son çeyreğinde satışların hızlanabileceğini ve 2025’in rekor seviyede kapanabileceğini öngörüyor.

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Ev alacaklar dikkat! Konut sektörü rekora hazırlanıyor
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
13.07.2025
saat ikonu 13:06
|
GÜNCELLEME:
13.07.2025
saat ikonu 13:06

Faiz oranlarında indirime dair beklenti, hem ilk kez alacakları hem de yatırımcıları harekete geçirebilir. Sektör, son çeyrekte hızlanacak taleple birlikte stokları eritmeye hazırlanıyor. Faizlerde yaşanacak bir indirim, hem ilk evini alacakları hem de yatırımcıları piyasaya çekebilir. ’da 400–700 bin arasında boş konut bulunduğu tahmin ediliyor; artan talebin bu stokları eritmesi ve arz-talep dengesini desteklemesi bekleniyor.

Ev alacaklar dikkat! Konut sektörü rekora hazırlanıyor

2026 YOL HARİTALARI BELİRLENDİ

Son çeyrek, firmalarının yeni projeler planladığı ve mevcut stoklarını eritmeyi hedeflediği stratejik bir dönem. Sektör kaynakları, faizlerdeki gerileme ihtimalinin kampanyaları hızlandıracağını, stok konutların hareketleneceğini belirtiyor.

Ev alacaklar dikkat! Konut sektörü rekora hazırlanıyor

Yatırım fonu ve kısa vadeli mevduat stopajının yüzde 17,5’e çıkması, mevduatın cazibesini düşürdü. Sektör temsilcileri, bu düzenlemenin yatırımcıyı gayrimenkule yönlendirdiği görüşünde.

Ev alacaklar dikkat! Konut sektörü rekora hazırlanıyor

ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM NELER BEKLENİYOR?

* Faiz indirimi senaryosu, yılın kalan aylarında kredi kampanyalarını tetikleyebilir.
* Hem talep artışı hem de fiyatların yukarı yönlü baskı görmesi bekleniyor.
* Sektör, 2025’i yüksek satış hacmiyle tamamlamayı hedefliyor.

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#konut
#faiz oranları
#inşaat
#İstanbul
#Gayrimenkul Yatırımları
#Arz Talep
#Ekonomi
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