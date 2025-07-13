Pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti! Detay kahretti

Karaman'da 2 yaşındaki çocuk, 5. kattaki dairenin penceresinden bakarken sinekliğin açılmasıyla düşerek hayatını kaybetti. Çocuğun ailesi tarafından babaannesine bırakıldığı detayı ise kahretti.

Karaman'da acı bir olay yaşandı. Gevher Hatun Mahallesi 1822. Sokak'ta 5 katlı bir binada meydana gelen olayda 2 yaşındaki Miraç Taşer, odada oyun oynarken çıktığı pencerede sinekliğin açılması ile yaklaşık 15 metre yükseklikten kafası üzerine beton zemine düştü.

Çocuğun düştüğünü gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibi, çocuğun düştüğü daire ile bahçede inceleme yaptı.

AİLESİ BABAANNESİNE BIRAKMIŞ

Küçük çocuğun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

2 yaşındaki Miraç'ın anne ve babası tarafından babaannesine bırakıldığı, hayatına mal olan kazanın da babaannesinin evinde yaşandığı ortaya çıktı.