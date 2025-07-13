Dünyaca ünlü YouTuber IShowSpeed, Türkiye'de rekor kırdı! Türk bayrağını öptü

İnternet dünyasının deli olarak tanıdığı dünyaca ünlü yayıncı iShowSpeed bir kez daha Türkiye'ye geldi. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'yi ziyaret eden ve 'Türkiye yeni bir yayını daha hak ediyor' diyen iShowSpeed, İstanbul'dan canlı yayına bugün itibarıyla başladı.

İstanbul'daki canlı yayını sırasında YouTube'da 42 milyon aboneye ulaşan Speed, ikonikleşen kutlaması kapsamında ters takla attı. Ardından sevincini giydiği Türkiye Milli Futbol Takımı'nda yer alan Türk bayrağını öperek gösterdi.