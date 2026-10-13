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Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:34

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 6.6 milyarlık hesap hareketi tespit edildi

Son dakika haberi: Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Soruşturmada şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiğinin bulunduğu tespit edildi.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 6.6 milyarlık hesap hareketi tespit edildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:08
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:34

Adalet Bakanı Sayın , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 6.6 milyarlık hesap hareketi tespit edildi

Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların birikimlerini hedef alan yatırım dolandırıcılığı şebekelerine karşı sürdürülen kararlı mücadeleyi duyurdu.
Ankara merkezli yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 6 milyar 656 milyon TL'yi aşan para trafiği tespit edildi ve 23 vatandaş toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarar gördü.
Yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 159 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonda şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konulurken, 5 kuyumcu şirketine ait altın satışları, stok, envanter, POS cihazları, banka hareketleri ve vergi kayıtlarına ilişkin incelemeler devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 26 saniyeye düşürüldü.

  koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiğinin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 6.6 milyarlık hesap hareketi tespit edildi

Suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları tespit edilen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı.

KUYUMCU ŞİRKETLERİNE YÖNELİK İNCELEME SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Ayrıca 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ile vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 6.6 milyarlık hesap hareketi tespit edildi

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, vatandaşların haklarını ve birikimlerini hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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ETİKETLER
#Yatırım Dolandırıcılığı
#Akın Gürlek
#ankara cumhuriyet başsavcılığı
#Ankara İl Emniyet Müdürlüğü
#Kuyumcu Şirketleri
#Gündem
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