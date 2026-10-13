MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ankara'da dikkat çeken görüşme! Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme planlı değildi; Bahçeli'nin koridorda gördüğü Kılıçdaroğlu'nu "Bir kahve içmez miyiz?" diyerek davet etmesiyle gerçekleşti. Görüşme 15 dakikaya yakın sürdü. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından "İki arkadaş gibi görüştük" açıklamasını yaptı. Görüşmede Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

"İKİ ARKADAŞ GİBİ GÖRÜŞTÜK"

Görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu ‘İki arkadaş gibi görüştük’ ifadelerini kullandı.

KORİDORDA GÖRÜNCE KAHVEYE ÇAĞIRIYOR

Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesinin planlı olmadığı, Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu’nu koridorda gördüğü ve "Bir kahve içmez miyiz?" diye davet ettiği öğrenildi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ

15 dakikaya yakın süren görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli‘ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür etti.