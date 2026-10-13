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Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:23

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Son dakika haberi: Ankara'da dikkat çeken bir görüşme gerçekleştirildi. MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ağırladı.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Ankara'da dikkat çeken görüşme! Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:55
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:23

lideri ve lideri arasında 'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.

HABERİN ÖZETİ

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme planlı değildi; Bahçeli'nin koridorda gördüğü Kılıçdaroğlu'nu "Bir kahve içmez miyiz?" diyerek davet etmesiyle gerçekleşti.
Görüşme 15 dakikaya yakın sürdü.
Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından "İki arkadaş gibi görüştük" açıklamasını yaptı.
Görüşmede Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecinden dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.
Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.

"İKİ ARKADAŞ GİBİ GÖRÜŞTÜK"

Görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu ‘İki arkadaş gibi görüştük’ ifadelerini kullandı. 

Ankara'da dikkat çeken görüşme! Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi

KORİDORDA GÖRÜNCE KAHVEYE ÇAĞIRIYOR

Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesinin planlı olmadığı, Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu’nu koridorda gördüğü ve "Bir kahve içmez miyiz?" diye davet ettiği öğrenildi.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR ETTİ 

15 dakikaya yakın süren görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli‘ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür etti.

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#devlet bahçeli
#CHP
#TBMM
#kemal kılıçdaroğlu
#mhp
#Politika
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