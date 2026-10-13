Ankara'da dikkat çeken görüşme! Devlet Bahçeli ile Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geldi

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İstanbul
MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu arasında TBMM'de sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi.
Görüşmenin ardından gazetecilere kısa bir açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu ‘İki arkadaş gibi görüştük’ ifadelerini kullandı.
Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun bu görüşmesinin planlı olmadığı, Bahçeli'nin Kılıçdaroğlu’nu koridorda gördüğü ve "Bir kahve içmez miyiz?" diye davet ettiği öğrenildi.
15 dakikaya yakın süren görüşmede Kemal Kılıçdaroğlu Devlet Bahçeli‘ye terörsüz Türkiye sürecinden dolayı teşekkür etti.