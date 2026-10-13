Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda konuşarak gündemdeki sıcak gelişmeleri değerlendirdi. "Yunanistan bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır." diyen Bahçeli, "Yunanistan Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşmayı imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır." şeklinde konuştu.

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HABERİN ÖZETİ MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Yunanistan'a uyarı: "Ciddi bir hata olur" Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grubuna seslendi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli parti grubuna sesleniyor.

MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ GRUP TOPLANTISINDA GÜNDEMİ DEĞERLENDİRDİ

Geçtiğimiz hafta İstanbul Maltepe'deki bina çökmesi ile Manisa ve Kahramanmaraş'taki trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlara rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Bahçeli, güvenli yapıların inşası için kentsel dönüşüm seferberliğinin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti.

"Terörsüz Türkiye" adımlarının kararlılıkla devam edeceğini belirten MHP Lideri Bahçeli, Türkiye'nin yakaladığı huzur ve güven ortamını sabote etmek isteyen odaklara karşı mesaj vererek, "Türkiye yolundan, Türk milleti kararından geri dönmeyecektir. İdeolojik koordinatlarımız farklı olsa da politik merkezimiz Türkiye'dir" ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli açıklamasında ayrıca şu ifadeleri kullandı;

Terörsüz bölge yolunda önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemde ise İsrail'in bölgeye dönük saldırganlıkları yaklaşan seçimleri de bahane edilerek devam etmekte, kışkırtıcılık seviyesi artmaktadır. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yönelik provokasyonlar, İsrail barbarlığının geldiği seviyeyi göstermektedir. Diğer yandan kutsal topraklara yönelik husi saldırıları, bölgeyi istikrarsızlaştırma, hedefinin aynı amaca hizmet eden farklı bir unsurudur. Söyleneler farklı olsa da hizmet ettikleri şey farksızdır.

"HAZRETİ RESULULLAH'IN KUTLU MABEDİNE YÖNELİK SALDIRILARA GÖZ YUMAMAYIZ"

Milliyetçi Hareket Partisi olarak ne ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ne kıblemiz Kabe'ye ne de Hazreti Resulullah'ın kutlu mabedine yönelik saldırılara göz yumamayız. Sessiz kalamayız. Tahammül göstermeyiz. Kutsal topraklarımız başka bir egemen devletin sınırları içerisinde olsa da kutlu ceddimizin buralardaki mütecaviz eylemleri püskürtmek için başlattığı seferler tarihin hafıza kayıtlarında saklıdır. Türk milletinin tarihinde, kültüründe, inancında, imanında ve devlet geleneğinde mahfuz bu topraklara yönelik saldırılara hiçbir şekilde duyarsız kalamayız.

"NE GEREKİYORSA DA ONU YAPARIZ"

Ne gerekiyorsa da onu yaparız. Bu yönde diplomasinin imkanları yetmiyorsa caydırıcı güç kullanılmalıdır. Mekke ittifakı kapsamında ülkemizin Suudi Arabistan'ın savunmasına mümkün olan her türlü askeri desteğin verilmesi, uluslararası hukuku da ihlal eden yaklaşımlara karşı hassasiyetle ve kararlılıkla mukabele edilmesine imkan sağlanmalıdır. Bilindiği gibi dost ve müttefikimiz olan Suudi Arabistan'a yönelik artan Husi saldırıları ağır sivil kayıplara yol açmıştır. Sivillere ve sivil altyapıya saldırmanın uluslararası hukuk ve insancıl hukuk açısından büyük bir suç teşkil ettiği açıktır.

Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik bu tür saldırıların en sert şekilde kınanması gerektiği de tartışmasızdır. Nitekim 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halit Uluslararası Havalimanı'na gerçekleştirilen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetmiş, 309 kişi yaralanmıştır. Ertesi gün aynı havalimanına düzenlenen yeni bir saldırıda ise bir kişi daha hayatını kaybetmiş, 11 kişi yaralanmıştır. Bu menfur saldırılar kuşkusuz bütün bölgenin huzur ve istikrarını hedef almaktadır.

"İSLAM DÜNYASI BİR VE BÜTÜN OLMALI KARDEŞ KAVGASI DERHAL SON BULMALIDIR"

Yemen'de uzun yıllardır devam eden çatışmaların yeniden şiddetlenmesi bu topraklarda almıştır. Hamdolsun kutsal topraklarımıza dönük inancımız da imanımız da kararlılığımız da milletimizin kalbinde, devletimizin kurumsallığında ve kudretinde hiç eksilmemiştir ve diridir. Temennimiz, Husi'lerin saldırılarına derhal son vermesi, Yemen'de kalıcı bir siyasi çözümün tesis edilmesi ve bölgesel itilafların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesidir. Bölgedeki herkes iktidar içerisinde hareket etmeli, akli selimden şaşmamalıdır. Daha fazla Müslüman kana akmamalı tüm bölgemiz huzur ve güven ortamında yaşayabilmelidir. Mezhep farklılıklarını çatışmanın gerekçesi haline getiren, Müslüman toplumları birbirine düşüren ve bölgenin kaynaklarını savaşlarda tüketenlere, nifak tohumları ekenlere kardeş kavgası çıksın diye Tel Aviv'de oluşturanlara karşı müşterek bir duruş sergilenmelidir. İslam dünyası bir ve bütün olmalı kardeş kavgası derhal son bulmalıdır. Parti olarak arzumuz bölge ülkelerinin birbirlerinin güvenliğine katkı sunduğu itiraflarını müzakereyle çözdüğü ve geleceklerini ortak iradeyle inşa ettiği huzur ve barış içerisinde bir Orta Doğu ve İslam dünyasıdır.

“ANKARA'NIN İTİRAZLARINI AŞABİLECEĞİNİ SANMAK ATİNA İÇİN CİDDİ BİR HATA OLACAKTIR”

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın proje desteğini açıklaması ve Atina'nın deniz tabanı araştırmalarını yeniden başlatma girişimi meselenin uluslararası boyutunu da ortaya koymaktadır. Türkiye'nin güzergaha ilişkin önceden koordinasyon gerektirdiği yönündeki tutum ortadayken üçüncü ülkelerin desteğini almakla Ankara'nın itirazlarını aşabileceğini sanmak Atina için ciddi bir hata olacaktır.

Yunanistan bölgemizde kalıcı huzur ve barış istiyorsa bunun yolunun komşularla dostane ilişkiler tesis etmekten geçtiğini unutmamalıdır. Yunanistan Türkiye'nin haklarını ve Kıbrıs Türk Devleti'nin egemenliğini tanımadıkça kimle ittifak kurarsa kursun, kiminle ne anlaşmayı imzalarsa imzalasın ve hangi silahları alırsa alsın kendisini güvende hissedemeyeceğini artık anlamalıdır. Şayet Yunan hükümeti bizden korunmak için silahlanıyorsa Türk barışına sığınmasını bizleri korkutmak için silahlanıyorsa hiçbir bir gücün bizi korkutamayacağını asla aklından çıkarmaması kendilerine tavsiye ederiz. Bizim arzumuz ve tercihimiz Yunan-Rum ekseninin gereksiz husumetlerden uzaklaşması, diyalog ve diplomasiyle sorunlarını çözme iradesi sergilemesidir. Atina'daki acemi siyasetçiler, Türkiye'nin besleyeceği saygı ve dostluğun İsrail'in satacağı silah ve mühimmattan daha güçlü olduğunu artık idrak etmelidir.

"TÜRKİYE HASIMLARIYLA BİRLİKTE İÇERİDEKİ TAŞERONLAR DA HAREKETLENMEKTEDİR"

Kıymetli milletvekilleri, saygıdeğer misafirler, uluslararası hukuku ihlal ederek yapılan egemenlik haklarımıza yönelik bazı saldırılarla beraber ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, milletimizi kutuplaştırmaya ve birçok konuda da umutsuzluğa sevk etmeye dönük girişimler eş zamanlı devam etmektedir. Türkiye güçlendikçe, kardeşliğini pekiştirdikçe, huzurumuzu sabote etmeye yönelik fitne ve nifak da yaygınlaşmakta, Türkiye hasımlarıyla birlikte içerideki taşeronlar da hareketlenmektedir. Devlet-millet dayanışması güven iklimi oluştukça, geleceğin güçlü Türkiye'sine yönelik ortak irade serpildikçe provokasyon girişimleri artmaktadır.

"TÜRKİYE BİRÇOK ALANDA ARINMA VE AKLANMA DÖNEMİNDEDİR"

Türkiye, kamuda, siyasette ve diğer birçok alanda arınma ve aklanma dönemindedir. Köklü sorunlarını çözüme kavuşturabileceği uygun bir iklimdedir. Bununla beraber yapılan operasyonları, devletin kamu menfaatlerini istismara yönelik hukuksuzlukları, açığa çıkarma yolunda attığı adımları yeni bir kuşatma ve istikrarsızlaştırma sürecinde çekmek bir kısım siyaset ve medya aracılığıyla sosyal hareketlilik yaratmak arzusu da dikkat çekmektedir. Türkiye, yükselme, milli birlik ve kardeşlikle buluşma evresindeyken, içeriden ve dışarıdan toplumu tahrik edici olaylar karşısında tüm kurumlarıyla birlikte duyarlı ve hazır bulunulmuşluk içinde olmalıdır.

Belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlıkların ülke düzeyinde yayıldığı bir dönemde siyaset adına bunların üstünün örtülmesine yahut olduğundan farklı gösterilmek suretiyle kamu malına zarar verenlerin, yetim hakkına el uzatanların masumlaştırılmasına fırsat verilmemelidir. Sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelerle birlikte veya futbolda hakemlik camiasında yaşananlar da soruşturulmalı. Türkiye her bakımdan gayri hukuki ve gayri ahlaki unsurlardan ayıklanmalıdır. Hiçbir yolsuzluk ve usulsüzlük hukuk önünde koruma görmemelidir. Nitekim görmemektedir. Fon soruşturması kapsamında devletimizin kurumları gerekli adımları atmakta, yargı süreci işlemekte, küçük yatırımcıyı korumaya dönük yasal süreçler de başlatılmış bulunmaktadır. Kurumlarımıza ve Türk adaletine güveniyor. Adaletin doğru aynı zamanda da hızlı tecelli etmesini milletimiz adına bekliyoruz.

"MUHALEFET ELMA İLE ARMUDU AYNI KEFEDE TARTMAKTA"

Bununla birlikte dikkatlerinizi çekmek isteriz ki bu süreçte özellikle muhalefet çevresinde elma ile armut aynı kefede tartılmaya kalkmakta, kamuoyu yanıltılmak, yönlendirilmek ve tahrik etmek amacıyla etmek amacıyla organize suç şebekesi haline gelmiş, kamu mallarına el uzatmış, milletimizin üzerine çökmüş, belediyelerdeki ahlaksızlıklar güruhunun eylemleri milletimizden saklanmaya, üstü örtülmeye çalışılmaktadır. Belediyelerdeki rüşvet ve yolsuzluk operasyonları karşısında fon rövanşizminin politik antitezi, sentezi olarak siyasi kültürün damarlarına zerk edilmek istenmekte. Bu şekilde olayın mahiyetini anlamaktan ziyade Türk toplumunun hali pür mealini suni bir gündeme hapsetmek arzu edilmektedir.

FON KRİZİ MUHALEFETİN KAÇIŞ RAMPASI

Dolayısıyla ahlaki standartlar partizanlar, tutumlar ve iktidar muhalefet diktesine bağlı olarak görecelleştirilmektedir. Bir çekim muhalefet, yönetimindeki belediyelere yönelik rüşvet, yolsuzluk ve diğer ahlaka mugayir eylemler karşısında fon krizini bir kaçış rampası olarak görmekte, ahlaki zafiyetlerinin üstünü örtmeye yönelik bir fırsata dönüştürmek çabasına girmektedir.

Bize göre bu sağlıklı bir sosyal düzenin temel unsuru ahlaki standartlaşmadır. Ahlak sadece düşüncesi ve eylemi memnu olan yasaklar bütünü değildir. Ahlak, bireye düşünce ve eylemlerinde toplumsal sorumluluk yükleyen, toplumla beraber yaşama kültür ve iradesini dost doğru bir istikamete kavuşturan zihniyet ve eylem meselesidir. Türk düşüncesinin müşkidi merhum ziyag-ı kalbin tabiriyle ailenin esası olan velayeti hassa ile devletin temeli olan velayeti amme kuvvetlerini ahlaktan alırlar.

Dolayısıyla bir toplumun ahlakı zihniyette berraklığın, düşüncede ilke ve değerlerin, söylemde tutarlılığın, eylemde ise sorumluluğun gaye ve gayretidir. Haddizatında ahlak, iktisadi faaliyetlerin ve sosyal hayatın çekim merkezidir. Ahlakın eksenindeki kayma, aileden kurumsal yapıya, kamudan özel alana, siyasetten iktisadi alana kadar yerleşik değerlerin dağılmasına ve karışmasına sebebiyet verir. İktisat ilmimizin kutup yıldızı, merhum Sabri Ülgener'in de belirttiği üzere, zihniyet ile davranışı birbirine sıkı sıkıya bağlayan temel unsur ahlaktır. Zira iktisat ahlakı da bu anlayıştan neşet etmiştir. Ahlak bağları kopmuş bir toplum, ahlaki bağlamlardan arındırılmış bir sosyal düzensizliğin içerisinde bocalar, yaşadığı buhrandan çıkış yolu ise ahlaki mübahlıkta bulur.

"BELEDİYELERDEKİ YOLSUZLUKLARIN BOYUTU VATANDAŞLARIMIZIN BİLGİSİNE SUNULMALIDIR"

Ahlaki mübahlık ise Erol Güngör'ün ifadesiyle kültürel kodlarımız ile medeniyet anlayışımız arasında yabancılaşmayı doğurur. Bu bağlamda gündemdeki tartışmaların esasını sosyal düzen erozyonunun ve ahlak buhranının yüz düşümü olarak görmek gerekmektedir. Bu nedenle Milliyetçi Hareket Partisi olarak ahlak terazisinde adaletin üleştirilmesi ve dağıtılmasını, bunun için de ahlaki standartlaşmanın evvela siyaset kurumunda tesis edilmesini öngörmekteyiz. En nihayetinden ahlak ve adaletin temeli vicdandır. Vicdan, iktidarda adaleti, devlet erkanında liyakatı, siyaset kurumunda ise aklı ve ahlakı harekete geçirecektir. Bu cümleden olarak devletimizin ilgili kurumları olan biteni, çalanı, talan edeni kamuoyuna açıklamalı, doğru bilgilerle kamuoyunu aydınlatmalıdır. Somutlaşmış mahkeme kararları netleşmiş, hukuk önünde belirli hale gelmiş konular milletimizle ve hemen paylaşılmalı. Belediyelerdeki yolsuzlukların boyutu vatandaşlarımızın bilgisine sunulmalıdır. Hakkıyla, haksızı, doğruyla yanlışı fark etmeyi mümkün kılacak etkili bir iletişim stratejisiyle toplumsal kafa karışıklığı önlenmelidir.