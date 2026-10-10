MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fon tartışmalarına ilişkin yorum yapan Bahçeli ''Herkesi suçlamak yanlış olur'' dedi.

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HABERİN ÖZETİ MHP lideri Devlet Bahçeli'den fon soruşturmasına ilişkin açıklama: Herkesi suçlamak yanlış olur MHP lideri Devlet Bahçeli, Ankara'da önemli açıklamalarda bulunuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli Ankara'da önemli açıklamalarda bulunuyor. Son dakika haberinin detayları geliyor.

FON TARTIŞMASI

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Bu konu gündeme taşınır taşınmaz. Birçok çevre, birçok siyasi anlayış farkı taşıyan insanlar değişik yorumlar yapmakta ve henüz daha hukuken araştırılmadan sonuca bağlanmadan sorgulamalar yapılarak herkesi de suçlamayı bir siyasi maharet olarak kabul etmektedirler. Bu yanlış bir yoldur. Biraz sabırlı olmalarında önemli fayda vardır.

MECLİS GÜNDEME GETİRİYOR

Aksi takdirde bu anlaşmazlık siyaseti gerginleştirir. Siyaset dilini ağırlaştırır. İftira, yalan ve dolana çok büyük fırsat tanır. Onun için bu toplumu yaşayan insanlar olarak devletimize, yargımıza, değerli araştırmacı arkadaşlarımıza ve Türkiye'yi de konular üzerinde çalışma yapan başta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli mensupları olmak üzere her türlü araştırmaya yapmaya da adım atmak suretiyle sonuçlandırmalarında yarar vardır. Bakanlarımızı daha sonuç almadan böyle bir suçlamaya yapmak veya bunların isimlerinden kimler olduğunu tahmin ederek bazı yorumlar sunmak hatta zaten da siyasete ihanettir.

Bu memlekete hizmet edecek olan insanları da her türlü suçlamayla takdirden uzak tutmaktır. Bu memlekete hizmet eden her insan eli öpülecek insandır. Suçlarken çok dikkatli olmalıyız. Var ise bir suç gereği de yapılmalıdır. O da ayrı bir konudur. Onun için biraz sabırla beklemekte fayda var. Siyasilerde ve özellikle de televizyonlarımızda konuşmacı bulunan insanlarımız dünyanın ve Türkiye'nin çok önemli konularının bulunduğu bir ortamda iki konuya veyahut bir konuya Türkiye'yi kilitlemeleri de doğru değildir. Ondan da vazgeçmelerini tavsiye ederiz. Meclis faaliyettedir, yargı faaliyettedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Çalışmalar hızla devam ediyor. Farklı yorumlarla Türkiye'yi tekrar bir çıkmaza sokabilecek yanlış ifadelerle Türkiye'de kışkırtacak, tekrar ayrışmaya, çatışmaya sürükleyebilecek davranışlardan uzak tutmak gerekmektedir. Mecliste komisyonlar teşekkül etmiştir.

Geri dönüşü kabullenmek mümkün değildir. Onun için herkes bu ülkeyi seven her insan kardeşlik ruhuyla hareket etmeli. Yasanın öngörmüş olduğu kurumlar kurulmalı ve herkese de bu manada sorumluluk istiyorlarsa o sorumluluğu da vermek lazımdır. Bunlardan bir tanesi de barış sürecinde siyasallaşma koordinatörlüğü İmralı'da bulunan kişinin de hakkıdır. O sıfatı da ona vermek suretiyle olayları tamamen fesh etmek, silahları bırakmak, devlete isyan etmek ve siyaseten şiddet kullanmaktan 27 Şubat 2025'te, 27 Şubat 2026 tarihinde yapmış olduğu tutarlı ve değerli açıklamalarını kabul ediyoruz.

İnşallah Türkiye terörden arınmış, bölgede lider ülke konumuna gelmiş ve huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacak bir toplulukla kardeşlik ruhuyla Türkiye'yi ayağa kaldırmak ve hedefe koşturmak için gerekli çabayı göstermek hepimizin görevidir.