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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:13

Lionel Messi geleceğin 10 yıldızını açıkladı! Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız: Listede sürpriz Türk

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, küresel bir spor markası iş birliğiyle hazırladığı "Geleceğin Yıldız Adayları" listesini açıkladı. Kadın ve erkek futbolunun yükselen 10 genç yeteneğinin yer aldığı seçkiye Türkiye'den bir isim damga vurdu. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Lionel Messi geleceğin 10 yıldızını açıkladı! Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız: Listede sürpriz Türk
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 15:13

dünyasının yaşayan efsanesi , geleceğin süper starları olarak gördüğü genç yetenekleri belirlemeye devam ediyor. Ünlü spor markasıyla ortaklaşa yürütülen proje kapsamında hazırlanan son listede, dünya futbolunun radarındaki 10 genç isim bir araya getirildi.

Lionel Messi geleceğin 10 yıldızını açıkladı! Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız: Listede sürpriz Türk

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ LİSTEDE YOK: TÜRKİYE'Yİ CAN UZUN TEMSİL ETTİ

Real Madrid’de sergilediği performansla adından söz ettiren ile Juventus’un genç yeteneği bu kez seçkide yer almadı. Projenin geçmiş etaplarında Kenan Yıldız’a yer veren Arjantinli yıldız, bu defa tercihini A Milli Takımımız ve 'un yükselen değeri ’dan yana kullandı.

Lionel Messi geleceğin 10 yıldızını açıkladı! Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız: Listede sürpriz Türk

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla sergilediği grafik ve milli takımdaki performansıyla göz dolduran Can Uzun'un kadroya girmesi, Türk futbolunun altyapı gücünü ve uluslararası arenadaki prestijini bir kez daha kanıtladı.

Lionel Messi geleceğin 10 yıldızını açıkladı! Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız: Listede sürpriz Türk

İŞTE MESSİ’NİN LİSTESİNDEKİ 10 GELECEK VADEDEN YETENEK

Erkek ve kadın futbolunun en iddialı genç isimlerinin buluştuğu listede farklı kıtalardan ve kulüplerden yıldız adayları yer alıyor:

  • Can Uzun – Türkiye / Eintracht Frankfurt
  • Tomas Aranda – Arjantin / Boca Juniors
  • Gilberto Mora – Meksika / Tijuana
  • Max Dowman – İngiltere / Arsenal
  • Zavier Gozo – ABD / Crystal Palace
  • Jesus Rodriguez – İspanya / Como 1907
  • Kees Smit – Hollanda / AZ Alkmaar
  • Chloe Sarwie – İngiltere / Chelsea Kadın Takımı
  • Giovanna Waksman – Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı
  • Lotta Wrede – Almanya / Hamburg Kadın Takımı

"ONUN VİDEOLARIYLA BÜYÜDÜM": İDOLÜNÜN LİSTESİNE GİRDİ

Can Uzun’un bu özel seçkiye dahil edilmesi, genç oyuncunun geçmişte yaptığı samimi açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Çocukluğundan itibaren Arjantinli efsaneyi örnek aldığını vurgulayan genç millî futbolcu, idolüne olan hayranlığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Benim en büyük idolüm Lionel Messi, onun videolarını izleyerek büyüdüm."

Lionel Messi geleceğin 10 yıldızını açıkladı! Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız: Listede sürpriz Türk

Küçük yaşlardan itibaren videolarını izleyerek örnek aldığı dünya starının hazırladığı listede vitrine çıkması, Can Uzun'un kariyer yolculuğunda unutulmaz ve anlamlı bir dönüm noktası oldu.

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ETİKETLER
#arda güler
#Kenan Yıldız
#Futbol
#lionel messi
#can uzun
#Eintracht Frankfurt
#Spor
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