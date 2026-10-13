Lionel Messi geleceğin 10 yıldızını açıkladı! Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız: Listede sürpriz Türk

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Lionel Messi, geleceğin süper starları olarak gördüğü genç yetenekleri belirlemeye devam ediyor. Ünlü spor markasıyla ortaklaşa yürütülen proje kapsamında hazırlanan son listede, dünya futbolunun radarındaki 10 genç isim bir araya getirildi.

ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ LİSTEDE YOK: TÜRKİYE'Yİ CAN UZUN TEMSİL ETTİ

Real Madrid’de sergilediği performansla adından söz ettiren Arda Güler ile Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız bu kez seçkide yer almadı. Projenin geçmiş etaplarında Kenan Yıldız’a yer veren Arjantinli yıldız, bu defa tercihini A Milli Takımımız ve Eintracht Frankfurt'un yükselen değeri Can Uzun’dan yana kullandı.

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla sergilediği grafik ve milli takımdaki performansıyla göz dolduran Can Uzun'un kadroya girmesi, Türk futbolunun altyapı gücünü ve uluslararası arenadaki prestijini bir kez daha kanıtladı.

İŞTE MESSİ’NİN LİSTESİNDEKİ 10 GELECEK VADEDEN YETENEK

Erkek ve kadın futbolunun en iddialı genç isimlerinin buluştuğu listede farklı kıtalardan ve kulüplerden yıldız adayları yer alıyor:

Can Uzun – Türkiye / Eintracht Frankfurt

– Türkiye / Eintracht Frankfurt Tomas Aranda – Arjantin / Boca Juniors

– Arjantin / Boca Juniors Gilberto Mora – Meksika / Tijuana

– Meksika / Tijuana Max Dowman – İngiltere / Arsenal

– İngiltere / Arsenal Zavier Gozo – ABD / Crystal Palace

– ABD / Crystal Palace Jesus Rodriguez – İspanya / Como 1907

– İspanya / Como 1907 Kees Smit – Hollanda / AZ Alkmaar

– Hollanda / AZ Alkmaar Chloe Sarwie – İngiltere / Chelsea Kadın Takımı

– İngiltere / Chelsea Kadın Takımı Giovanna Waksman – Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı

– Brezilya / OL Lyon Kadın Takımı Lotta Wrede – Almanya / Hamburg Kadın Takımı

"ONUN VİDEOLARIYLA BÜYÜDÜM": İDOLÜNÜN LİSTESİNE GİRDİ

Can Uzun’un bu özel seçkiye dahil edilmesi, genç oyuncunun geçmişte yaptığı samimi açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Çocukluğundan itibaren Arjantinli efsaneyi örnek aldığını vurgulayan genç millî futbolcu, idolüne olan hayranlığını şu sözlerle ifade etmişti:

"Benim en büyük idolüm Lionel Messi, onun videolarını izleyerek büyüdüm."

Küçük yaşlardan itibaren videolarını izleyerek örnek aldığı dünya starının hazırladığı listede vitrine çıkması, Can Uzun'un kariyer yolculuğunda unutulmaz ve anlamlı bir dönüm noktası oldu.