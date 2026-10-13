Lionel Messi geleceğin 10 yıldızını açıkladı! Ne Arda Güler ne Kenan Yıldız: Listede sürpriz Türk

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İstanbul
Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Lionel Messi, geleceğin süper starları olarak gördüğü genç yetenekleri belirlemeye devam ediyor. Ünlü spor markasıyla ortaklaşa yürütülen proje kapsamında hazırlanan son listede, dünya futbolunun radarındaki 10 genç isim bir araya getirildi.
Real Madrid’de sergilediği performansla adından söz ettiren Arda Güler ile Juventus’un genç yeteneği Kenan Yıldız bu kez seçkide yer almadı. Projenin geçmiş etaplarında Kenan Yıldız’a yer veren Arjantinli yıldız, bu defa tercihini A Milli Takımımız ve Eintracht Frankfurt'un yükselen değeri Can Uzun’dan yana kullandı.
Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt formasıyla sergilediği grafik ve milli takımdaki performansıyla göz dolduran Can Uzun'un kadroya girmesi, Türk futbolunun altyapı gücünü ve uluslararası arenadaki prestijini bir kez daha kanıtladı.
Erkek ve kadın futbolunun en iddialı genç isimlerinin buluştuğu listede farklı kıtalardan ve kulüplerden yıldız adayları yer alıyor:
Can Uzun’un bu özel seçkiye dahil edilmesi, genç oyuncunun geçmişte yaptığı samimi açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Çocukluğundan itibaren Arjantinli efsaneyi örnek aldığını vurgulayan genç millî futbolcu, idolüne olan hayranlığını şu sözlerle ifade etmişti:
"Benim en büyük idolüm Lionel Messi, onun videolarını izleyerek büyüdüm."
Küçük yaşlardan itibaren videolarını izleyerek örnek aldığı dünya starının hazırladığı listede vitrine çıkması, Can Uzun'un kariyer yolculuğunda unutulmaz ve anlamlı bir dönüm noktası oldu.