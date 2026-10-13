Galatasaray'da Barcelona mesaisi: Okan Buruk'tan dev maç öncesi çarpıcı Yamal sözleri!

Devler Ligi sahnesinde tarihi gecelerden birine hazırlanan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, zorlu Barcelona randevusu öncesi büyük bir heyecan yaşadıklarını belirtti.

"BU GECE BİZİM İÇİN TARİHİN EN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİ"

Taraftarların her zamankinden çok daha coşkulu olacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

"Şimdi Barcelona'ya karşı taraftarlarımız çok daha çılgın olacak. Biliyorsun, onlar bu maç için olağanüstü heyecanlılar ve biz de bu dev maçı oynayacağımız için aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu gece bizim için kulüp tarihinin en önemli gecelerinden biri olacak. Takımımın kalitesine ve yüreğine sonuna kadar güveniyorum."

Geçmişte Rams Park'ta oynanan büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına dikkat çeken Buruk, "Stadımızda daha önce pek çok dev maça çıktık. Geçen sezon Liverpool ve Juventus'a karşı iki muazzam maç oynadık ve harika bir iş çıkardık. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Elbette Barcelona harika bir takım ve şu an performans olarak dünyanın en iyilerinden biri. Ancak taraftarımızın gücü ve oyuncularımızın inancıyla en iyisini sahaya yansıtacağız. Yarın gece inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor" dedi.

LAMİNE YAMAL İÇİN ÖZEL PLAN

Katalan devinin genç süper starı Lamine Yamal'ın performansına da değinen Okan Buruk, rakibin bireysel yeteneklerine saygı duyduklarını ancak takım savunmasına odaklandıklarını ifade etti. Buruk, "O harika bir oyuncu, bunu tartışamayız. Ancak sadece tek bir oyuncuya odaklanarak bir plan yaparsanız işiniz çok zorlaşır. Biz sahada Lamine Yamal’a karşı değil, bütünsel olarak güçlü bir Barcelona’ya karşı oynuyoruz. Tabii ki onu durdurmak ve etkisiz hale getirmek için bazı özel planlarımız var" diyerek sözlerini noktaladı.