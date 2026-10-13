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Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:05

Galatasaray'da Barcelona mesaisi: Okan Buruk'tan dev maç öncesi çarpıcı Yamal sözleri!

Galatasaray, devler liginin ikinci haftasında sahasında dünya devi Barcelona'yı konuk ediyor. Kritik mücadele öncesinde sarı-kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk ile başarılı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, TNT Sports’a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, taraftarların oluşturacağı atmosfere güvendiklerini vurgularken, dünya yıldızı Lamine Yamal için özel önlemler aldıklarının altını çizdi. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray'da Barcelona mesaisi: Okan Buruk'tan dev maç öncesi çarpıcı Yamal sözleri!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:02
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:05

Devler Ligi sahnesinde tarihi gecelerden birine hazırlanan 'da teknik direktör , zorlu randevusu öncesi büyük bir heyecan yaşadıklarını belirtti. 

Galatasaray'da Barcelona mesaisi: Okan Buruk'tan dev maç öncesi çarpıcı Yamal sözleri!

"BU GECE BİZİM İÇİN TARİHİN EN ÖNEMLİ ANLARINDAN BİRİ"

Taraftarların her zamankinden çok daha coşkulu olacağını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı şunları söyledi:

"Şimdi Barcelona'ya karşı taraftarlarımız çok daha çılgın olacak. Biliyorsun, onlar bu maç için olağanüstü heyecanlılar ve biz de bu dev maçı oynayacağımız için aynı duyguları paylaşıyoruz. Bu gece bizim için kulüp tarihinin en önemli gecelerinden biri olacak. Takımımın kalitesine ve yüreğine sonuna kadar güveniyorum."

Galatasaray'da Barcelona mesaisi: Okan Buruk'tan dev maç öncesi çarpıcı Yamal sözleri!

Geçmişte 'ta oynanan büyük Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarına dikkat çeken Buruk, "Stadımızda daha önce pek çok dev maça çıktık. Geçen sezon Liverpool ve Juventus'a karşı iki muazzam maç oynadık ve harika bir iş çıkardık. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Elbette Barcelona harika bir takım ve şu an performans olarak dünyanın en iyilerinden biri. Ancak taraftarımızın gücü ve oyuncularımızın inancıyla en iyisini sahaya yansıtacağız. Yarın gece inanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor" dedi.

Galatasaray'da Barcelona mesaisi: Okan Buruk'tan dev maç öncesi çarpıcı Yamal sözleri!

LAMİNE YAMAL İÇİN ÖZEL PLAN

Katalan devinin genç süper starı Lamine Yamal'ın performansına da değinen Okan Buruk, rakibin bireysel yeteneklerine saygı duyduklarını ancak takım savunmasına odaklandıklarını ifade etti. Buruk, "O harika bir oyuncu, bunu tartışamayız. Ancak sadece tek bir oyuncuya odaklanarak bir plan yaparsanız işiniz çok zorlaşır. Biz sahada Lamine Yamal’a karşı değil, bütünsel olarak güçlü bir Barcelona’ya karşı oynuyoruz. Tabii ki onu durdurmak ve etkisiz hale getirmek için bazı özel planlarımız var" diyerek sözlerini noktaladı.

Galatasaray'da Barcelona mesaisi: Okan Buruk'tan dev maç öncesi çarpıcı Yamal sözleri!
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#galatasaray
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#Barcelona
#lamine yamal
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