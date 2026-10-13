Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:52

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!

Sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde deplasmanda Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele öncesi Fenerbahçe’nin İngiltere kafilesinde yer alan isimler belli oldu.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 14:49
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 14:52

'ndeki temsilcimiz , dev organizasyonun 2. haftasında yarın İngiliz ekibi 'ya konuk oluyor.

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!

Sarı-lacivertli kafile, kritiği yüksek bu zorlu deplasman maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla İngiltere’ye hareket edecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak dev randevu öncesinde gözler maçın oynanacağı stadyuma çevrilecek.

VİLLA PARK'TA BASIN TOPLANTISI

Mücadele öncesinde Teknik Direktör ve kadrodan belirlenecek bir futbolcu, TSİ 20.15’te Villa Park’ta medyanın karşısına geçecek. Düzenlenecek basın toplantısında teknik heyet ve oyuncu, basın mensuplarının sorularını cevaplayarak kritik karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunacak.

Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İNGİLTERE KADROSU

Devler Ligi'ndeki zorlu deplasman öncesi sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu da netlik kazandı. İngiltere seyahatinde yer alan oyuncu listesi şu şekilde:

  • Kaleciler: Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin
  • Defans: Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic
  • Orta Saha: İsmail Yüksek, N’Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio
  • Hücum: Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi
Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Aston Villa maçı öncesi sakatlık şoku! Yıldız golcü son antrenmana çıkamadı
Galatasaray Barcelona maçı hangi kanalda, şifresiz mi? GS Barcelona maçını şifresiz veren kanallar (Galatasaray Barcelona muhtemel 11’ler, maç kadrosu)
Galatasaray'da Barcelona mesaisi: Okan Buruk'tan dev maç öncesi çarpıcı Yamal sözleri!
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Aston Villa
#Futbol
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#ismail kartal
#Villa Park
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.