Fenerbahçe'nin Aston Villa maçı kamp kadrosu açıklandı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, dev organizasyonun 2. haftasında yarın İngiliz ekibi Aston Villa'ya konuk oluyor.

Sarı-lacivertli kafile, kritiği yüksek bu zorlu deplasman maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel bir uçakla İngiltere’ye hareket edecek. Türkiye saatiyle 22.00’de başlayacak dev randevu öncesinde gözler maçın oynanacağı stadyuma çevrilecek.

VİLLA PARK'TA BASIN TOPLANTISI

Mücadele öncesinde Teknik Direktör İsmail Kartal ve kadrodan belirlenecek bir futbolcu, TSİ 20.15’te Villa Park’ta medyanın karşısına geçecek. Düzenlenecek basın toplantısında teknik heyet ve oyuncu, basın mensuplarının sorularını cevaplayarak kritik karşılaşma öncesi değerlendirmelerde bulunacak.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN İNGİLTERE KADROSU

Devler Ligi'ndeki zorlu deplasman öncesi sarı-lacivertli ekibin kamp kadrosu da netlik kazandı. İngiltere seyahatinde yer alan oyuncu listesi şu şekilde: