Altın borcu olanlar dikkat! İslam Memiş'ten gram altında 6700 lira uyarısı

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İstanbul
Altın fiyatlarında yatırımcıların gözü bu hafta ABD’den gelecek enflasyon verileri ve gelecek haftaki Fed faiz kararına çevrildi. Finans analisti İslam Memiş, ons altın ve gram altın için takip ettiği seviyeleri açıkladı.
Memiş, altın borcu olanlar için fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara dikkat çekerek yatırımcılara uzun vadeli düşünmeleri gerektiği mesajını verdi.
Küresel piyasalarda ve para piyasalarında yoğun bir haftaya girildi. Fed üyelerinin açıklamaları, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri ve Fed Başkanı’nın konuşması piyasaların yönü açısından önem taşıyor. Gelecek hafta açıklanacak Fed faiz kararı da altın fiyatlarının seyrinde belirleyici olacak.
Memiş, altın piyasasında bu hafta ABD’den gelecek enflasyon verilerinin yakından takip edilmesi gerektiğini belirterek çarşamba ve perşembe günlerine dikkat çekti. ABD’de saat 15.30’da açıklanacak TÜFE ve ÜFE verilerinin altın fiyatlarında dalgalanmaya neden olabileceğini ifade etti.
Memiş, bu hafta ons altın tarafında 4.300-4.700 dolar aralığının, gram altında ise 6.600-6.700 lira bandının takip edileceğini söyledi.
Altın piyasasında asıl önemli gündemin gelecek haftaki Fed faiz kararı olduğunu vurgulayan Memiş, piyasaların Fed’in faizleri sabit tutup tutmayacağını ya da faiz artırımına gidip gitmeyeceğini merak ettiğini dile getirdi.
Fed’in bu ay faizleri sabit tutmasının beklendiğini belirten Memiş, aralık ayında faiz artırımının gündeme gelebileceğini ifade etti. Bu beklentinin altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket isteğini desteklediğini kaydeden Memiş, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimin ise belirsizliği artırdığını söyledi.
Memiş, bu hafta ve gelecek hafta altın piyasasında daha stabil ve sakin bir seyir beklediğini belirterek mevcut koşullarda gram altında 6.700 liranın, ons altında ise 4.300 doların üzerine çıkılmasının kısa vadede beklenmediğini ifade etti.
Altın fiyatlarının gerilemesini bekleyerek daha düşük seviyelerden alım yapmak isteyen yatırımcıların yaklaşımını da değerlendiren İslam Memiş, yıl boyunca yaşanan sert dalgalanmalara dikkat çekti.
Ocak ayından itibaren altın piyasasında ciddi hareketler görüldüğünü belirten Memiş, farklı dönemlerde dip ve zirve seviyelerinin test edildiğini söyledi.
Haziran ayında gram altının 5.950 lira, ons altının ise 3.950 dolar seviyelerinde olduğunu hatırlatan Memiş, ağustos ayında gram altında 7.229 liranın görüldüğünü, mevcut fiyatların ise 6.600 liranın üzerinde bulunduğunu ifade etti.
Altındaki hareketlerin kısa vadeli dalgalanmalarla sınırlı değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Memiş, haziran ayındaki fiyatlarla bugünkü seviyeler arasındaki farka dikkat çekerek altındaki yukarı yönlü hareketin sürdüğünü belirtti.
Yaklaşık sekiz aydır yatırımcılara, altın borcu bulunanlara ve düğün hazırlığı yapanlara yönelik değerlendirmelerde bulunduğunu belirten Memiş, yaşanan fiyat hareketlerinin kalıcı olmayabileceğini ve bu dönemlerin fırsat olarak değerlendirilebileceğini dile getirdi.
Merkez bankalarının altın alımlarını hızlandırdığını ve talebin canlılığını koruduğunu söyleyen Memiş, önümüzdeki dönemde ateşkes ya da anlaşma haberlerinin gündeme gelebileceğini, böyle bir gelişmenin ardından piyasada yukarı yönlü hareketlerin yeniden devam edebileceğini ifade etti.
Altın yatırımında kısa vadeli fiyat hareketleri yerine daha uzun vadeli bir bakış açısının önemine işaret eden Memiş, yatırımcıların piyasadaki dalgalanmaları bu çerçevede değerlendirmesi gerektiğini kaydetti.