Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:54

Altın rallisi bekleyene kötü haber! Ekonomist Sefer Humar'dan Ekim ayı sonu için bomba uyarı

Altın yüksekken alıp gerileyince kayıp yaşayan yatırımcıların rekor hayalleri suya mı düştü? Ekonomist Dr. Sefer Humar, Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’a yaptığı açıklamada petrol fiyatları ve faiz politikalarının altın üzerindeki etkilerini değerlendirerek yatırımcıları kesintisiz bir yükseliş beklentisine karşı uyardı.

Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Altın rallisi bekleyene kötü haber! Ekonomist Sefer Humar'dan Ekim ayı sonu için bomba uyarı
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 12:54
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 12:54

Altın fiyatlarında ralli ve rekor bekleyen yatırımcılar için kötü haber geldi. Petrol fiyatlarından ABD Merkez Bankasının faiz politikalarına kadar birçok gelişmenin altın piyasasını etkilediğini belirten Ekonomist Dr. Sefer Humar, “Altında büyük ve kesintisiz bir yükseliş beklentisi taşımıyorum” diyerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı. Gram altının 6.650 TL civarında seyrettiği mevcut tabloda kritik seviyelere dikkat çeken Humar, ekim sonuna ilişkin beklentilerini ve piyasaların yönünü belirleyebilecek riskleri Tgrthaber.com Özel Haber Şefi ’a değerlendirdi.

Altın rallisi bekleyene kötü haber! Ekonomist Sefer Humar'dan Ekim ayı sonu için bomba uyarı

Petrol fiyatlarında hangi seviyenin aşılması piyasalar açısından risk oluşturur?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Brent petrolde varil başına 100 dolar seviyesini önemli bir eşik olarak görüyorum. Ancak burada yalnızca petrolün hangi seviyeye ulaştığına değil, o seviyede ne kadar süre kaldığına da bakmak gerekiyor.

Petrol fiyatlarının para politikası boyutu da var. Enerji maliyetleri üzerinden enflasyon yeniden hızlanırsa merkez bankaları faiz indirimlerinde daha temkinli davranabilir. Faizlerin beklenenden uzun süre yüksek kalması da şirketlerin finansman maliyetlerini, yatırımları ve ekonomik büyümeyi etkiler. Böylece petrol piyasasında başlayan bir hareket, tarımdan gıdaya, enflasyondan finansal piyasalara kadar uzanan zincirleme bir etki oluşturabilir.

Benim şahsi kanaatim, 100 dolar üzerindeki kalıcılığın yakından takip edilmesi gerektiği yönünde. Ancak 100 doların aşılması tek başına bir kriz anlamına gelmez; asıl belirleyici olan yükselişin nedeni, süresi ve küresel arz üzerindeki etkisidir. 

Başlık / KonuDeğerlendirme / Detay
Kritik Eşik SeviyesiBrent petrolde varil başına 100 dolar seviyesi.
Fiyat Hareketinde Belirleyici UnsurlarSadece ulaşılan seviye değil; yükselişin nedeni, o seviyede kalış süresi ve küresel arza etkileri.
Para Politikası ve Enflasyon EtkisiArtan enerji maliyetleri enflasyonu hızlandırabilir; merkez bankaları faiz indirimlerinde daha temkinli davranabilir.
Reel Sektör ve Ekonomik BüyümeYüksek faizler; şirketlerin finansman maliyetlerini, yatırımları ve ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebilir.
Zincirleme RisklerTarımdan gıdaya, enflasyondan finansal piyasalara kadar geniş çaplı zincirleme etki riski.
Genel Sonuç / Kanaat100 doların aşılması tek başına doğrudan kriz yaratmaz; bu seviye üzerindeki kalıcılık yakından izlenmelidir.
Altın rallisi bekleyene kötü haber! Ekonomist Sefer Humar'dan Ekim ayı sonu için bomba uyarı

Ekim ayının ilk yarısında piyasalarda yaşanan hareketleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Açıkçası ekim ayının ilk yarısında piyasaların bize gösterdiği en önemli şey, beklentilerin ne kadar hızlı değişebildiği. Bir gün jeopolitik gelişmeler ön plana çıkıyor, ertesi gün ABD'den gelen ekonomik veriler veya faiz beklentileri fiyatlamaların yönünü değiştirebiliyor. Ben bu dönemi, yatırımcıların yalnızca haberleri değil, o haberlerin geleceğe ilişkin beklentileri nasıl değiştirdiğini fiyatladığı bir dönem olarak değerlendiriyorum.

Örneğin petrol fiyatlarındaki yükseliş, ilk bakışta altını destekleyecek bir gelişme gibi görülebilir. Çünkü jeopolitik riskler arttığında yatırımcılar güvenli liman arayışına girebiliyor. Ancak aynı petrol yükselişi enflasyon endişelerini artırır ve ABD Merkez Bankasının faizleri daha uzun süre yüksek tutacağı beklentisini güçlendirirse bu defa altın üzerinde baskı oluşabiliyor. Yani aynı gelişme bir taraftan altını desteklerken diğer taraftan aşağı yönlü bir baskı oluşturabiliyor.

Bence piyasaların zaman zaman çelişkili görünmesinin temel nedeni de bu. Finansal piyasalar yalnızca bugünü değil, geleceğe ilişkin olasılıkları fiyatlıyor. Dolayısıyla yatırımcıların önüne gelen her olumlu haberi yükseliş, her olumsuz haberi de düşüş olarak okumak doğru değil. Önemli olan, haberin hangi ekonomik mekanizmayı harekete geçirdiğini anlamak.

Altın özelinde değerlendirdiğimde, küresel belirsizlikler ve merkez bankalarına ilişkin beklentiler fiyatları destekleyebilir. Ancak doların güçlenmesi, tahvil faizlerinin yükselmesi ve kâr realizasyonları bu yükselişleri sınırlayabilir. Bu nedenle altın piyasasında önümüzdeki dönemde zaman zaman sert hareketler görsek de bunların tamamını kalıcı bir trendin başlangıcı olarak değerlendirmemek gerektiğini düşünüyorum.

Altın rallisi bekleyene kötü haber! Ekonomist Sefer Humar'dan Ekim ayı sonu için bomba uyarı

PİYASADA OYNAKLIK ALARMI

Benim ekim ayının geri kalanına ilişkin temel yaklaşımım, piyasalarda oynaklığın devam edebileceği yönünde. Özellikle ABD enflasyon verileri, doların seyri, tahvil faizleri, petrol fiyatları ve jeopolitik gelişmeler belirleyici olacak. Bu başlıkların her biri diğerini etkilediği için tek bir göstergeye bakarak kesin bir yön tayin etmek sağlıklı değil.

Burada yatırımcıların dikkat etmesi gereken önemli bir nokta var: Fiyat hareketiyle ekonomik gerçeklik aynı şey değildir. Bir varlık birkaç gün üst üste yükseldi diye mutlaka yükselmeye devam edecek anlamına gelmez. Aynı şekilde kısa süreli bir düşüş de her zaman uzun vadeli görünümün bozulduğu anlamına gelmez.

Ben piyasada bir hareket gördüğümde önce şu soruyu sorarım: Bu hareketin arkasında kalıcı bir ekonomik değişim mi var, yoksa kısa vadeli pozisyonlanma ve beklenti değişimi mi? Bu ayrımı yapabilmek, özellikle dalgalı dönemlerde yatırım kararlarının kalitesini belirliyor.

Dolayısıyla ekim ayının ilk yarısını, yatırımcıların daha dikkatli olması gereken ve risk yönetiminin önem kazandığı bir dönem olarak görüyorum. Böyle zamanlarda amaç her fiyat hareketini yakalamak değil, sermayeyi koruyarak doğru fırsatları ayırt edebilmek olmalı.

Altın rallisi bekleyene kötü haber! Ekonomist Sefer Humar'dan Ekim ayı sonu için bomba uyarı

Ons ve gram altında ekim sonuna kadar hangi fiyat aralığını bekliyorsunuz? Yatırımcıların özellikle hangi seviyelerde temkinli olması gerekir?

Ekonomist Dr. Sefer Humar: Açıkçası ben altında çok güçlü, kesintisiz ve büyük bir yükseliş beklentisi taşımıyorum. Ancak bu, altının hareketsiz kalacağı anlamına da gelmiyor. Benim şahsi kanaatim, ekim ayının geri kalanında altının zaman zaman yatırımcıları şaşırtabilecek, günlük ve haftalık ölçekte sertleşebilen hareketler yapabileceği yönünde. Fakat bu hareketlerin mutlaka kalıcı ve büyük bir yükseliş trendine dönüşeceğini düşünmüyorum.

Bugün gram altının 6.650 TL civarında olduğu bir ortamda, yatırımcıların yalnızca fiyatın geldiği seviyeye bakarak karar vermesini doğru bulmuyorum. Çünkü gram altının iki temel belirleyicisi var: Uluslararası piyasalardaki ons altın fiyatı ve dolar/TL kuru. Bu iki değişken bazen aynı yönde, bazen de birbirine zıt yönde hareket edebiliyor.

Örneğin ons altın gerilerken dolar/TL yükselirse gram altındaki düşüş sınırlı kalabilir. Tam tersine, ons altın yükselirken kur daha sakin seyrediyorsa gram altındaki artış uluslararası piyasalardaki yükseliş kadar güçlü olmayabilir. Bu nedenle gram altını değerlendirirken yalnızca küresel altın fiyatına bakmak eksik bir analiz olur.

Ons altında 4.100-4.200 dolar bölgesindeki fiyat davranışını ve 4.250-4.300 dolar civarında oluşabilecek direnç alanını izlemek gerektiğini düşünüyorum. Yukarı yönlü hareketlerde bu seviyelerin aşılması kadar, fiyatın orada kalıcı olup olamadığı da önemli. Aşağı yönlü hareketlerde ise 4.100 dolar ve ardından 4.000 dolar bölgesi yakından takip edilebilir. Ancak bunları kesin sonuç veren seviyeler olarak değil, piyasanın yönünü ve gücünü anlamamıza yardımcı olan teknik bölgeler olarak değerlendirmek gerekir.

Altın rallisi bekleyene kötü haber! Ekonomist Sefer Humar'dan Ekim ayı sonu için bomba uyarı

GRAM ALTINDA SENARYO DEĞİŞEBİLİR

Gram altında da 6.650 TL civarındaki mevcut seviyeden hareketle, ekim ayının geri kalanında kur ve ons fiyatının birlikte nasıl davranacağını izlemek daha doğru olacaktır. Ben burada tek bir rakama kesin biçimde bağlanmak yerine, fiyatın hangi koşullarda yükseldiğine ve hangi koşullarda gerilediğine bakmayı tercih ederim. Çünkü kurda veya ons altında yaşanacak beklenmedik bir hareket, için oluşturulan kısa vadeli senaryoları değiştirebilir.

Benim temel beklentim, altında zaman zaman işlem fırsatları oluşabileceği ancak bu fırsatların her zaman büyük bir yükselişin parçası olmayabileceği yönünde. Günlük veya haftalık ölçekte yaşanan ani yükselişler yatırımcıda bir fırsatı kaçırma korkusu yaratabiliyor. Fiyat gerilediğinde ise bu defa panik ve zararına satış baskısı ortaya çıkabiliyor.

Benim açımdan önemli olan, bir varlığın yükselip yükselmeyeceğini tahmin etmekten önce, o varlığa hangi fiyattan, hangi gerekçeyle ve hangi risk düzeyini kabul ederek yatırım yaptığınızı bilmektir. Çünkü doğru yatırım kararı yalnızca kazanç ihtimalini değil, yanlış bir senaryoda karşılaşılabilecek kaybı da hesaba katmayı gerektirir.

Altın rallisi bekleyene kötü haber! Ekonomist Sefer Humar'dan Ekim ayı sonu için bomba uyarı

KISA VADEDE RİSK BARINDIRIYOR

Burada bir başka ayrıntının da altını çizmek isterim: Altın, uzun vadede portföy çeşitlendirmesi açısından önemli bir araç olabilir; ancak kısa vadede risksiz bir yatırım değildir.

Benim şahsi yaklaşımım, altının önümüzdeki günlerde tamamen hareketsiz kalmasını beklememekle birlikte büyük ve kesintisiz bir yükseliş konusunda da temkinli olmak yönünde. Kısa vadeli dalgalanmalar işlem fırsatları sunabilir; ancak bunun için piyasanın yakından izlenmesi, maliyetlerin ve risklerin doğru hesaplanması gerekir.

Sonuç olarak ben altın konusunda önümüzdeki döneme büyük bir yükseliş beklentisiyle değil, kontrollü ve temkinli bir yaklaşımla bakıyorum. Piyasadaki hareketleri izlemek, ekonomik verileri anlamlandırmak ve kararları kısa vadeli heyecanlardan uzak biçimde vermek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yatırımda başarı, her hareketi tahmin etmekten çok belirsizlik karşısında doğru davranabilmekle ilgilidir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Orta Asya’da güç savaşı kızışıyor! DİPAM Başkanı Dr. Tolga Sakman'dan yeni denklem analizi
Altın fiyatları için kritik Çarşamba! İslam Memiş'ten 4.300 dolar uyarısı
İşte emekli ve memur için Ocak 2027 zammı! Emin Yılmaz kalem kalem hesapladı
ETİKETLER
#gram altın
#brent petrol
#abd merkez bankası
#Bengü Sarıkuş
#Dr Sefer Humar
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.