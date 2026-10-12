Altın fiyatları için kritik Çarşamba! İslam Memiş'ten 4.300 dolar uyarısı

''YATIRIMCILAR BU HAFTA 4000-4300 DOLAR ARALIĞINI TAKİP EDEBİLİR''

Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajların da altının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden Memiş, ons altın ve gram altında izlenmesi gereken destek ve direnç seviyelerini açıkladı:

''Altın fiyatları sakin bir şekilde haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4186 dolar seviyesinde. Kapalıçarşı piyasasında gram altının fiyatı 6640 TL seviyesinde haftaya başladı. Bu hafta ekonomik ajanda oldukça yoğun. Özellikle haftayı ikiye ayıracağız; çarşambadan önce ve çarşambadan sonra olmak üzere. Çarşamba günü saat 15.30'da Amerika'da TÜFE verileri açıklanacak. ABD verilerinin altın fiyatları üzerinde etkisi olacak. Diğer yandan Fed tarafından faiz kararı ile ilgili bu hafta boyunca açıklamalar gelecek. Faiz kararı ile alakalı ipuçları aramaya devam edeceğiz.

Altın tarafında yukarıda 4300 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz, aşağıda ise 4070 dolar seviyesi söz konusu. Yatırımcılar, bu hafta 4000-4300 dolar aralığını teknik olarak takip edebilir. Gram altın tarafında 6.600-6,750 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Orta ve uzun vadede yine yükseliş beklentimiz devam ettiği için düşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.

Jeopolitik gerilim tarafında tansiyon yine yüksek. Husiler'in Suudi Arabistan'a saldırması gibi birçok etken jeopolitik gerilimi tırmandırabilir. O yüzden altın tarafında biraz daha kısa vadede dalgalı bir seyir bekliyoruz.''