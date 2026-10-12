Altın fiyatları için kritik Çarşamba! İslam Memiş'ten 4.300 dolar uyarısı

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İstanbul
Altın fiyatları, dolar/TL, euro ve Brent petrol yeni haftaya girerken yatırımcılar piyasaların yönünü belirleyecek gelişmelere odaklandı.
Özellikle ABD'de çarşamba günü açıklanacak enflasyon verisi, altın fiyatlarında yeni bir hareketin kapısını aralayabilir.
Finans Analisti İslam Memiş, Tgrthaber.com Özel Haber Editörü Zeynep Gizem Er'e yaptığı özel değerlendirmede ons altın ve gram altındaki kritik seviyeleri açıklarken, döviz kurları ile petrol fiyatlarına ilişkin beklentilerini de paylaştı.
Altın piyasasında haftanın ilk bölümünde sakin, ABD enflasyon verisinin ardından ise daha hareketli bir görünüm oluşabileceğine dikkat çeken İslam Memiş, yatırımcıların çarşamba gününü yakından takip etmesi gerektiğini belirtti.
Fed'in faiz politikasına ilişkin mesajların da altının yönü üzerinde etkili olabileceğini ifade eden Memiş, ons altın ve gram altında izlenmesi gereken destek ve direnç seviyelerini açıkladı:
''Altın fiyatları sakin bir şekilde haftaya başladı. Uluslararası piyasalarda ons altın 4186 dolar seviyesinde. Kapalıçarşı piyasasında gram altının fiyatı 6640 TL seviyesinde haftaya başladı. Bu hafta ekonomik ajanda oldukça yoğun. Özellikle haftayı ikiye ayıracağız; çarşambadan önce ve çarşambadan sonra olmak üzere. Çarşamba günü saat 15.30'da Amerika'da TÜFE verileri açıklanacak. ABD verilerinin altın fiyatları üzerinde etkisi olacak. Diğer yandan Fed tarafından faiz kararı ile ilgili bu hafta boyunca açıklamalar gelecek. Faiz kararı ile alakalı ipuçları aramaya devam edeceğiz.
Altın tarafında yukarıda 4300 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip edeceğiz, aşağıda ise 4070 dolar seviyesi söz konusu. Yatırımcılar, bu hafta 4000-4300 dolar aralığını teknik olarak takip edebilir. Gram altın tarafında 6.600-6,750 lira aralığını takip etmeye devam edeceğiz. Orta ve uzun vadede yine yükseliş beklentimiz devam ettiği için düşlerin kalıcı olmasını beklemiyoruz.
Jeopolitik gerilim tarafında tansiyon yine yüksek. Husiler'in Suudi Arabistan'a saldırması gibi birçok etken jeopolitik gerilimi tırmandırabilir. O yüzden altın tarafında biraz daha kısa vadede dalgalı bir seyir bekliyoruz.''
Dolar/TL kurunda yukarı yönlü hareketin sürdüğünü belirten İslam Memiş, yıl sonu dolar tahminini 52 TL olarak açıkladı.
Euro/Dolar paritesinde ABD faizlerinin baskısına dikkat çeken Memiş, dolar ve euroda takip edilmesi gereken destek ve direnç seviyelerini paylaştı:
''Eylül ayında 49 TL seviyesine yerleşen dolar/TL şu anda 49,34 TL seviyesinde. Yukarı yönlü hareketler yavaş da olsa devam ediyor. Yıl sonunda Ocak ayı itibari ile beklentimiz 52 TL seviyesinde. Dolar/TL kurundaki bu beklentimiz geçerliliğini koruyor. Euro/Dolar paritesi yine Amerikan faizleri güçlü durunca baskılandı.
1.12 seviyesinden haftaya başladı. Euro/Dolar paritesinde 1.13 aralığını teknik olarak takip etmeye devam edeceğiz. Euro/TL kuru 55,31 TL seviyesinde, Dolar/TL kurunda çok agresif dalgalanmalar yok ama Euro/Dolar paritesinde biraz daha dalgalı bir seyir gözlemlemeye devam ediyoruz. Burada 54.80 TL destek seviyesi, 55.80 TL yukarıda direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz. Döviz kurları genel itibari ile sakin bir haftaya başladı. Ancak Amerika'da açıklanacak enflasyon verilerinden sonra Euro/Dolar partisinde mutlaka dalgalanmaya neden olacaktır.''
Brent petrol fiyatlarında Orta Doğu'daki gelişmelerin belirleyici olmaya devam ettiğini vurgulayan İslam Memiş, petrolün 100 doların üzerinde kalmasının küresel ekonomi açısından risk oluşturduğunu belirtti.
Memiş, olası bir ateşkes petrol fiyatlarında düşüş beklediğini ifade ederken, çatışmaların sürmesi halinde ise 110-120 dolar senaryosunun yeniden gündeme gelebileceğini açıkladı:
''Orta Doğu'da yaşananlar, Husuiler ile Suudi Arabistan arasında yaşanan gerilimler ister istemez petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesinin üzerinde kalıcı olmasına neden oluyor. Eğer 110-120 dolar senaryosu gerçekleşirse tabii ki bütün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde enflasyon kalıcı hale gelebilir. Petrol fiyatlarının yükselmesi küresel ekonomi için risk oluşturmaya devam ediyor.
Ancak Amerika-İran tarafında olası bir ateşkes haberi gelir ise yıl sonuna kadar bir gerileme mümkün olabilir. İki senaryo var; birincisi barış haberi gelirse Brent petrolün varil fiyatı 70 dolara kadar geriler. İkincisi, çatışmalar devam ederse Suudi Arabistan yine bölgede Husiler ile çatışmaya devam ederse petrol fiyatları 110-120 dolar senaryosu gerçekleşebilir. Ancak umarım gerçekleşmez ama Brent petrolün 110-120 dolar seviyesine kadar yükselmesi demek küresel ekonomilerde büyüme tahmininin yine yavaşlaması demektir. Tüm bu gelişmeler özellikle Kasım'ın ortasına kadar biraz belli olur gibi duruyor.''