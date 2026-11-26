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İstanbul
LG akıllı TV’lerin ekran içi görseller ve ses kayıtları dahil yüklü miktarda kullanıcı verisi topladığına yönelik tartışmaların ardından, benzer bir iddia Hisense televizyonlar için gündeme geldi. Bir kullanıcı, Hisense marka akıllı televizyonların da kullanıcıları izlediğini ve ses verilerini bağımsız bir reklam şirketine gönderdiğini öne sürdü.
Notebookcheck'in aktardığına göre Hisense TV’ler, HDMI bağlantıları dahil olmak üzere televizyonun ses çıkışından veri topluyor ve elde edilen ses verisini 72 bitlik bir dizeye dönüştürüyor. Televizyonların topladığı veriyi her 2,7 saniyede bir İsrail’in Tel Aviv kentinde bulunan Nexxen adlı reklam şirketine ilettiği belirtiliyor.
72 bitlik ses verisinin, kullanıcıların hangi dizi, film ve reklamları izlediği gibi ekrandaki görselleri belirleyebildiği ifade ediliyor. Aktarılan veri paketinde benzersiz bir cihaz tanımlayıcısı da yer alıyor. Reklam şirketi, bu tanımlayıcı sayesinde kullanıcı davranışlarını doğrudan cihazlarla eşleştirebiliyor.
Hisense televizyonlar, kullanıcıların hangi içerikleri ne zaman izlediğini ve hangi reklamlara odaklandığını tespit ederek gösterilecek reklamları kişiselleştirebiliyor. Kullanıcı raporuna göre ses verisi toplama özelliği, televizyonun ilk kurulumu sırasında otomatik olarak etkinleştiriliyor.
Veri aktarımını fark eden kullanıcı, özelliği devre dışı bırakmanın yolunu da paylaştı. Hisense TV sahipleri, "Ayarlar > Sistem > Gelişmiş Ayarlar" menüsüne giderek "Gelişmiş Görüntüleme Hizmetini Kabul Et" (Agree to Enhanced Viewing Service) seçeneğini kapattıklarında ses verisi toplama işlemini durdurabiliyor.