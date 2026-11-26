LG akıllı TV’lerin ekran içi görseller ve ses kayıtları dahil yüklü miktarda kullanıcı verisi topladığına yönelik tartışmaların ardından, benzer bir iddia Hisense televizyonlar için gündeme geldi. Bir kullanıcı, Hisense marka akıllı televizyonların da kullanıcıları izlediğini ve ses verilerini bağımsız bir reklam şirketine gönderdiğini öne sürdü.

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Bir akıllı televizyon markası, kullanıcıları gizlice dinleyip verileri İsrail'e gönderirken yakalandı Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 95

HABERİN ÖZETİ Bir akıllı televizyon markası, kullanıcıları gizlice dinleyip verileri İsrail'e gönderirken yakalandı Hisense akıllı televizyonların, kullanıcıların izlediği içerikleri ve ses verilerini bağımsız bir reklam şirketine gönderdiği iddia edildi. Hisense TV'lerin, televizyonun ses çıkışından veri toplayarak elde edilen ses verisini 72 bitlik bir dizeye dönüştürdüğü belirtiliyor. Toplanan verinin, Tel Aviv'de bulunan Nexxen adlı reklam şirketine her 2,7 saniyede bir iletildiği iddia ediliyor. 72 bitlik ses verisiyle kullanıcıların hangi dizi, film ve reklamları izlediği gibi ekrandaki görsellerin belirlenebildiği ifade ediliyor. Veri aktarımını durdurmak için "Ayarlar > Sistem > Gelişmiş Ayarlar" menüsünden "Gelişmiş Görüntüleme Hizmetini Kabul Et" seçeneğinin kapatılması gerektiği belirtiliyor.

Notebookcheck'in aktardığına göre Hisense TV’ler, HDMI bağlantıları dahil olmak üzere televizyonun ses çıkışından veri topluyor ve elde edilen ses verisini 72 bitlik bir dizeye dönüştürüyor. Televizyonların topladığı veriyi her 2,7 saniyede bir İsrail’in Tel Aviv kentinde bulunan Nexxen adlı reklam şirketine ilettiği belirtiliyor.

İZLENEN İÇERİKLER VE REKLAMLAR TESPİT EDİLEBİLİYOR

72 bitlik ses verisinin, kullanıcıların hangi dizi, film ve reklamları izlediği gibi ekrandaki görselleri belirleyebildiği ifade ediliyor. Aktarılan veri paketinde benzersiz bir cihaz tanımlayıcısı da yer alıyor. Reklam şirketi, bu tanımlayıcı sayesinde kullanıcı davranışlarını doğrudan cihazlarla eşleştirebiliyor.

Hisense televizyonlar, kullanıcıların hangi içerikleri ne zaman izlediğini ve hangi reklamlara odaklandığını tespit ederek gösterilecek reklamları kişiselleştirebiliyor. Kullanıcı raporuna göre ses verisi toplama özelliği, televizyonun ilk kurulumu sırasında otomatik olarak etkinleştiriliyor.

SES VERİSİ TOPLAMA ÖZELLİĞİ AYARLARDAN KAPATILABİLİYOR

Veri aktarımını fark eden kullanıcı, özelliği devre dışı bırakmanın yolunu da paylaştı. Hisense TV sahipleri, "Ayarlar > Sistem > Gelişmiş Ayarlar" menüsüne giderek "Gelişmiş Görüntüleme Hizmetini Kabul Et" (Agree to Enhanced Viewing Service) seçeneğini kapattıklarında ses verisi toplama işlemini durdurabiliyor.