Dünyada milyonlarca oyuncunun merakla beklediği GTA 6, yalnızca oyun dünyasında değil, çocukların dijital güvenliği konusunda da tartışmaları beraberinde getiriyor. Şiddet, suç, uyuşturucu ve yetişkinlere yönelik içerikleriyle dikkat çeken yapım, ebeveynler için de önemli soru işaretleri doğuruyor. Peki GTA 6 çocuklar için ne kadar tehlikeli? Şiddet içerikleri gençlerin davranışlarını etkileyebilir mi? Siber dolandırıcılar oyunun popülerliğini nasıl fırsata çevirebilir? Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, merak edilen soruları Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş'a değerlendirdi.

ŞİDDET, KAN VE VAHŞET GÖRÜNTÜLERİ, CİNSEL İÇERİKLER BARINDIRIYOR

GTA 6 çocuklar ve gençler açısından ne kadar güvenli?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: GTA 6'yı değerlendirirken öncelikle oyunun yaş sınıflandırmasına bakmamız gerekiyor. Oyun, Avrupa PEGI sisteminde 18 yaş ve üzeri, Amerikan ESRB sisteminde ise 17 yaş ve üzeri olarak sınıflandırılıyor. Bunun nedeni yalnızca silahlı çatışmalar değil; yoğun şiddet, kan ve vahşet görüntüleri, cinsel içerikler, çıplaklık, uyuşturucu ve alkol kullanımı gibi yetişkinlere yönelik unsurlar barındırması. Kumar konusunda ise önemli bir ayrım var: Resmî PEGI sınıflandırmasında kumar uyarısı bulunmuyor, ancak oyun içi satın alma uyarısı yer alıyor. Dolayısıyla bu oyunu çocuklar için sıradan bir eğlence ürünü olarak değerlendiremeyiz.

Bununla birlikte GTA 6'yı bütünüyle suçlamak da doğru değil. Sonuçta karşımızda güçlü hikâye anlatımı, açık dünya tasarımı ve gelişmiş oyun teknolojileriyle hazırlanmış bir yapım var. Kanaatimce önemli olan bu içeriğin hangi yaş grubuna sunulduğu ve nasıl tüketildiği…

VİDEO OYUNLARI İLE SALDIRGAN DAVRANIŞLAR ARASINDA ÖLÇÜLÜ BİR İLİŞKİ VAR

Şiddet ve suç içerikleri çocukların davranışlarını nasıl etkileyebilir? Şiddeti normalleştirme riski var mı?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Şahsen burada üzerinde durmamız gereken en önemli konu, şiddetin bir eğlence unsuruna dönüşmesi. GTA 6'da oyuncu yalnızca şiddeti izlemiyor; zaman zaman oyunun bir parçası olarak şiddet eylemlerini bizzat gerçekleştiriyor. Araç çalmak, silah kullanmak, çatışmaya girmek ve suç görevlerini tamamlamak oyun deneyiminin bir parçası. Elbette GTA oynayan her çocuğun veya gencin saldırgan davranışlar geliştireceğini söyleyemeyiz.

Video oyunlarıyla saldırgan davranışlar arasında ilişki bulan bilimsel çalışmalar var ancak bu, oyunların tek başına şiddete neden olduğunu kanıtlamıyor. 2026 yılında yayımlanan ve 153 uzun dönemli araştırmayı inceleyen bir çalışmada da video oyunları ile saldırgan davranışlar arasında ölçülü bir ilişki olduğu ortaya konmuş. Özellikle gelişim çağındaki çocukların yoğun biçimde bu içeriklere maruz kalması, şiddeti sıradanlaştırma ve başkalarına yönelik hassasiyetin azalması açısından üzerinde durulması gereken bir konu.

BİLİNÇLİ BİR EBEVEYN YAKLAŞIMI ŞART

Ebeveynler çocuklarını dijital oyunların olası risklerinden nasıl korumalı?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Ben ailelerin çocuklarını tamamen oyunlardan uzaklaştırması gerektiğini düşünmüyorum. Çünkü dijital oyunlar günümüzün önemli bir eğlence ve iletişim alanı. Ancak burada bilinçli bir ebeveyn yaklaşımı gerekiyor. Öncelikle oyunların yaş sınıflandırmalarına dikkat edilmeli; PEGI 18 olarak derecelendirilen GTA 6 gibi yapımlar çocukların erişimine açık bırakılmamalı. Konsollardaki ebeveyn denetimi özellikleri kullanılmalı, oyun süreleri ve harcamalar kontrol edilmeli. Ama bence en önemlisi çocuklarla iletişim kurmak. Hangi oyunları oynadıklarını, oyunda nelerle karşılaştıklarını ve bu içerikleri nasıl değerlendirdiklerini konuşmalıyız. Çocuğa yalnızca yasak koymak yerine sanal dünyadaki davranışlarla gerçek hayattaki sorumluluklar arasındaki farkı anlatmalıyız. Çünkü dijital okuryazarlık, çocukların karşılaştıkları içerikleri sorgulayabilmesini de gerektiriyor.

GTA 6 İLE DOLANDIRICILIK GİRİŞİMLERİ ARTTI

GTA 6 gibi popüler oyunlar üzerinden hesap hırsızlığı, dolandırıcılık ve zararlı yazılım saldırıları yaşanabilir mi?

Prof. Dr. Ali Murat Kırık: Kesinlikle. Popüler oyunlar yalnızca oyuncuların değil, siber suçluların da dikkatini çekiyor. Özellikle yeni bir oyun piyasaya çıktığında sahte indirme bağlantıları, ücretsiz oyun vaatleri, hediye kodları, erken erişim duyuruları ve hile programları üzerinden dolandırıcılık girişimleri artabiliyor. Kullanıcılar bu bağlantılara tıkladığında sahte giriş sayfalarına yönlendirilebiliyor, hesap bilgilerini kaptırabiliyor veya cihazlarına zararlı yazılım bulaştırabiliyor. Ele geçirilen hesaplar üzerinden kişisel bilgiler ve ödeme bilgileri de tehlikeye girebiliyor. Burada GTA 6'nın kendisini bir siber güvenlik tehdidi olarak göstermemek gerekiyor; asıl risk çoğu zaman oyunun popülerliğini kullanan sahte internet siteleri, üçüncü taraf yazılımlar ve dolandırıcılık yöntemlerinden kaynaklanıyor.

Oyuncuların yalnızca resmî mağazalardan işlem yapması, iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirmesi, şifrelerini kimseyle paylaşmaması ve kaynağını bilmedikleri hile veya dosyaları indirmemesi gerekiyor. Rockstar Games de hesap güvenliği konusunda özellikle kimlik avı saldırılarına ve üçüncü taraf yazılımlara karşı uyarıda bulunuyor.