Konut almak isteyenler artık yalnızca peşinat ve kredi hesabı yapmıyor; otomobilini, mevcut evini, hatta birikimini nasıl değerlendireceğini de masaya koyuyor. Yüksek kredi faizleri ve nakit sıkışıklığı, gayrimenkul sektöründe ezber bozan ödeme modellerini beraberinde getirdi. Müteahhitler betonun, elektriğin ve hafriyatın parasını daire vererek öderken, ev almak isteyenlere de takas, senet ve 30 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor. Peki, konut piyasasında neler değişti, hangi ödeme yöntemi öne çıkıyor ve pazarlıkta kim kazanıyor? Gayrimenkul Uzmanı Şenay Araç, “Nakdiniz varsa kralsınız” diyerek piyasadaki çarpıcı tabloyu anlattı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Nakit olmadan ev alınır mı? Şenay Araç'tan gayrimenkul sahibi olmak isteyenlere çarpıcı uyarı Konut sektöründe yaşanan nakit sıkışıklığı ve yüksek kredi faizleri, gayrimenkul alım satımında farklı ödeme modellerini beraberinde getirerek alıcı ve satıcı dengesini değiştirmiştir. Alıcılar artık otomobilini, mevcut evini veya birikimini nasıl değerlendireceğini de planlayarak konut sahibi olmayı hedefliyor. Müteahhitler, inşaat maliyetlerini azaltmak için beton, elektrik ve hafriyat gibi hizmetlerin karşılığında daire verebiliyor. Konut alıcılarına takas, senet ve 30 aya varan taksit seçenekleri sunuluyor. Altın, fon ve mevduat gibi yatırım araçlarındaki durumlar, konut alım kararlarını etkileyebiliyor. Peşin ödeme yapabilen alıcılar, piyasada daha güçlü bir pazarlık pozisyonuna sahip oluyor.

Konut sektöründe nakit sıkışıklığı ve yüksek kredi maliyetleri, satış yöntemlerini nasıl etkiliyor?

Şenay Araç: Konut piyasasında pazarlık artık yalnızca “Bu dairenin fiyatı ne kadar?” sorusuyla sınırlı kalmıyor. Alıcılar, “Arabamı peşinata sayar mısınız?” diye sorarken, bazıları da mevcut evini verip aradaki farkı taksitle ödemeyi teklif ediyor. Müteahhitler ise inşaat devam ederken taşeronlarla daire karşılığı anlaşmalar yapabiliyor.

Müteahhitler inşaat maliyetlerini daire vererek mi karşılıyor?

Şenay Araç: Barter, yani takas yöntemi, inşaat devam ederken de devreye giriyor. Bazı müteahhitler elektrik tesisatı ve hafriyat işlerini yapan taşeronlarla, teknik hizmet aldıkları firmalarla ve beton tedarikçileriyle daire karşılığı anlaşıyor. Müteahhit, aldığı malzemenin veya yaptırdığı işin bedeline karşılık projeden bir daire veriyor. Böylece kasasından çıkan nakit miktarını azaltarak inşaatı sürdürüyor.

Konut satışlarında hangi alternatif ödeme modelleri uygulanıyor?

Şenay Araç: İnşaat belli bir aşamaya geldiğinde veya tamamlandığında dairelerin satışı için farklı ödeme planları devreye giriyor. Bazı firmalar daire bedelinin yüzde 25'ini peşin alıyor, kalan tutarı ise kendi bünyesinde 24 ya da 30 aya yayıyor. Vadeye göre ödeme planına vade farkı ekleniyor. Peşinat, taksit süresi ve toplam satış bedeli firmaya ve projeye göre değişiyor.

Arabası ve bir miktar nakdi olan alıcılar için de takas seçeneği bulunuyor. İnşaat firması otomobile bir bedel biçiyor. Taraflar anlaşırsa aracın değeri ve verilen nakit, dairenin satış fiyatından düşülüyor. Kalan tutar için ise senetli ödeme planı hazırlanıyor.

Mevcut evini verip yeni bir projeden daire almak isteyenler için de benzer bir sistem uygulanıyor. Öncelikle alıcının mevcut evine ekspertiz yapılıyor. Tarafların üzerinde anlaştığı değer, yeni dairenin satış fiyatından düşülüyor. Alıcı ise aradaki farkı taksitle ödüyor.

Altın, fon ve mevduat gibi yatırım araçları konut alım kararlarını nasıl etkiliyor?

Şenay Araç: Piyasadaki nakit sıkışıklığının bir tarafında da alıcıların birikimlerini nasıl değerlendirdiği bulunuyor. Altını yüksek fiyattan alanların bir kısmı bozdurmak istemiyor. Fondaki parasına ulaşmayı bekleyenler konut alım kararını erteliyor. Mevduattan yüksek faiz geliri elde eden bazı alıcılar ise birikimlerinin bir kısmını peşinata ayırıp kalan borcu taksitlendiriyor.

NAKDİNİZ VARSA KRALSINIZ

Bugün konut piyasasında pazarlık gücü kimde? Peşin alıcı avantajlı mı?

Şenay Araç: Özellikle tamamlanmış dairelerini satarak nakde dönmek isteyen firmalarla görüşürken peşin alıcının eli güçlü oluyor. Aynı daire için peşin, takaslı ve vadeli olmak üzere üç ayrı teklif konuşulabiliyor. Firmanın nakit ihtiyacı arttıkça peşin ödeme yapabilen alıcı için pazarlık payı da büyüyor. Piyasadaki durumu tek cümleyle özetlemek gerekirse: “Nakdiniz varsa kralsınız.”