Son seçim anketi: AK Parti birinci, 4 parti barajı geçemedi

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İstanbul
ASAL Araştırma’nın Ekim 2026 dönemine ait son milletvekili genel seçimi anket sonuçları açıklandı! "Bu Pazar seçim olsa" sorusuna verilen yanıtlarda siyasetteki kartları sil baştan karacak bir tablo ortaya çıktı.
AK Parti zirvedeki yerini korurken, Yeni Parti ikinci sıraya oturdu. İşte CHP'nin %5,1 oy oranıyla yüzde 7'lik yasal barajın altında kaldığı son kamuoyu araştırmasında, parti parti oy dağılımı...
PARTİ PARTİ OY ORANLARI (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)
Oy Oranı: %31,6
Oy Oranı: %25,2
Oy Oranı: %8,8 (Barajı aştı)
Oy Oranı: %8,0 (Barajı aştı)
Oy Oranı: %7,1 (Barajı aştı)
%7'LİK BARAJA TAKILAN PARTİLER
Oy Oranı: %5,1 (%7'lik yasal barajın altında kaldı)
Oy Oranı: %3,4 (Barajın altında kaldı)
Oy Oranı: %3,2 (Barajın altında kaldı)
Oy Oranı: %2,9 (Barajın altında kaldı)