Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:41

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili bugün belli olacak

Son dakika haberi: Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde bugün başkan vekili seçimi yapılacak. Partilerin başkan vekili adayları da belli olmaya başladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili bugün belli olacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.10.2026
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
13.10.2026
saat ikonu 11:41

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından bugün saat 14.00'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi yapılacak.

HABERİN ÖZETİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili bugün belli olacak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün saat 14.00'te yapılacak ve CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç oldu.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün saat 14.00'te yapılacak.
CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili adayı Gülşah Yıldırım Genç olarak belirlendi.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili bugün belli olacak

CHP'NİN ADAYI GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ OLDU

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde partisinin adayının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu duyurdu.

Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Büyükşehir Belediye başkan vekili adayını Gülşah Yıldırım Genç olarak belirledik. Partimize ve Mersin halkına hayırlı uğurlu olsun."

https://x.com/muslimsarichp/status/2109918406841696354

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bayraklı Belediyesi soruşturmasında şoke eden detaylar: 20 milyon liralık kamu zararı
Etimesgut Belediyesine yeni operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltında
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.