Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından bugün saat 14.00'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi yapılacak.

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HABERİN ÖZETİ Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili bugün belli olacak Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün saat 14.00'te yapılacak ve CHP'nin adayı Gülşah Yıldırım Genç oldu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer rüşvet soruşturması kapsamında tutuklandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi bugün saat 14.00'te yapılacak. CHP'nin Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili adayı Gülşah Yıldırım Genç olarak belirlendi.

CHP'NİN ADAYI GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ OLDU

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde partisinin adayının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu duyurdu.

Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Büyükşehir Belediye başkan vekili adayını Gülşah Yıldırım Genç olarak belirledik. Partimize ve Mersin halkına hayırlı uğurlu olsun."

https://x.com/muslimsarichp/status/2109918406841696354