Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde seçim günü: Başkan vekili bugün belli olacak

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İstanbul
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından bugün saat 14.00'te Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili seçimi yapılacak.
CHP'NİN ADAYI GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ OLDU
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugünkü Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği seçimlerinde partisinin adayının Gülşah Yıldırım Genç olduğunu duyurdu.
Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yaptığımız değerlendirmeler sonucunda partimizin Mersin Büyükşehir Belediye başkan vekili adayını Gülşah Yıldırım Genç olarak belirledik. Partimize ve Mersin halkına hayırlı uğurlu olsun."