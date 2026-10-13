İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında gün geçtikçe yeni detaylar ortaya çıkıyor. Operasyon kapsamında aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal, dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal'ın da olduğu 15 şüpheli tutuklanmıştı.

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HABERİN ÖZETİ Bayraklı Belediyesi soruşturmasında şoke eden detaylar: 20 milyon liralık kamu zararı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bayraklı Belediyesi iştiraki BAYBEL A.Ş.'ye yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve usulsüzlük soruşturmasında yeni detaylar ve iddialar ortaya çıktı. Aralarında önceki dönem Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, oğlu Yağız Sandal ve dönemin BAYBEL A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Berk Ulusal'ın da bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. 2023-2024 dönemindeki iş ve işlemler nedeniyle toplam 20 milyon 85 bin 188 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Doğrudan temin yoluyla iş alan firmaların belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira rüşvet niteliğinde para gönderdiği ve bazı ödemelerin şahsi banka hesaplarına aktarıldığı öne sürüldü. Faturalandırılmasına rağmen dağıtılmayan lokmalar, ödemesi yapıldığı halde gerçekleştirilmeyen Çanakkale gezileri ve 100 kişi yerine 1000 kişi için alınmış gibi gösterilen asker malzemeleri iddialar arasında yer aldı. Üniversiteyi kazanan 150 öğrenciye karşılık 2 bin kişiye eğitim seti dağıtılmış gibi evrak hazırlandığı iddia edildi. Operasyon kapsamında el konulan bilgisayar, cep telefonu ve şirket yazışmalarının incelenmesine devam ediliyor.

1 YILDA 20 MİLYON KAMU ZARARI

Soruşturma dosyasındaki mali tespitlere göre, 2023-2024 dönemindeki iş ve işlemler nedeniyle toplam 20 milyon 85 bin 188 lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Dosyada yer alan iddialara göre, doğrudan temin yoluyla iş alan firmaların belediye personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 lira tutarında rüşvet niteliğinde para gönderdiği öne sürüldü.

BAYBEL A.Ş. üzerinden firmalara yapılan ödemelerin bir bölümünün daha sonra Berk Ulusal, kardeşi Halil Ulusal ve Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın şahsi banka hesaplarına aktarıldığının tespit edildiği belirtildi.

HAYALİ ÇANAKKALE GEZİLERİ, 10 KAT FAZLA GÖSTERİLEN ASKER YARDIMLARI

Soruşturma dosyasındaki dikkat çekici iddialar arasında, faturalandırılmasına rağmen dağıtılmadığı öne sürülen lokmalar ve ödemesi yapıldığı halde gerçekleştirilmediği iddia edilen Çanakkale gezileri yer aldı. Dosyada ayrıca, askere giden 100 kişi yerine 1000 kişi için malzeme alınmış gibi gösterilerek iç çamaşırı ve çeşitli malzemelere ilişkin faturalar düzenlendiği iddiası da bulunuyor.

FATURA 2 BİN ÖĞRENCİ, YARDIMI ALAN 150 ÖĞRENCİ

Bir diğer dikkat çekici iddia ise üniversiteyi kazanan 150 öğrenciye karşılık 2 bin kişiye eğitim seti dağıtılmış gibi evrak hazırlanması oldu.

Operasyon kapsamında el konulan bilgisayarlar, cep telefonları ve şirket yazışmalarının incelenmesi sürüyor. Dijital materyallerin çözümlenmesiyle ihale süreçleri, firma ilişkileri ve para transferlerine ilişkin yeni bulgular soruşturuluyor.