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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:38

Bayraklı Belediyesi soruşturmasında şok detaylar: 20 milyonluk kamu zararı, 4 milyonluk rüşvet ağı deşifre edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. Eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da gözaltına alınanlar arasında yer aldığı soruşturma MASAK ve Sayıştay raporlarıyla derinleştirildi. Raporlarda bazı hizmetlerin sadece kağıt üzerinde gerçekleştiği tespit edilirken, 20 milyon lirayı aşan kamu zararı ile rüşvet ağının uzandığı siyasiler, bürokratlar ve aile üyeleri tek tek deşifre edildi.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 14:38

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. MASAK ve Sayıştay raporlarıyla Eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da gözaltına alındığı soruşturma derinleştirildi. Raporlarda bazı hizmetlerin sadece kağıt üzerinde gerçekleştiği tespit edilirken, 20 milyon lirayı aşan kamu zararı ile rüşvet ağının uzandığı siyasiler, bürokratlar ve aile üyeleri tek tek deşifre edildi.

HABERİN ÖZETİ

Bayraklı Belediyesi soruşturmasında şok detaylar: 20 milyonluk kamu zararı, 4 milyonluk rüşvet ağı deşifre edildi

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bayraklı Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmada, Sayıştay ve MASAK raporlarıyla 20 milyon lirayı aşan kamu zararı ile rüşvet ağı tespit edildi ve aralarında eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Sayıştay, Mülkiye Teftiş Kurulu ve MASAK incelemelerinde; ihalelerde usulsüzlükler, mükerrer faturalar, kağıt üzerinde kalan hizmetler ve birbiriyle bağlantılı firmalar belirlendi.
BAYBEL AŞ tarafından aktarılan paraların bir kısmının eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U., kardeşi H.U. ve eski Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın şahsi hesaplarına aktarıldığı belgelendi.
2023-2024 yıllarını kapsayan usulsüzlükler neticesinde 20 milyon 85 bin 188,5 lira kamu zararı oluştuğu ve belediye personeline 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para transfer edildiği raporlandı.
48 kişilik gözaltı listesinde Serdar Sandal ve oğlunun yanı sıra bürokratlar, firma sahipleri, mevcut CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve diğer siyasi isimler yer aldı.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
Bayraklı Belediyesi soruşturmasında şok detaylar: 20 milyonluk kamu zararı, 4 milyonluk rüşvet ağı deşifre edildi

SAYIŞTAY VE MÜLKİYE MÜFETTİŞLERİ RAPORLARI SORUŞTURMANIN TEMEL DAYANAĞI OLDU

Sayıştay müfettişlerinin 3 Ocak 2025 tarihinde BAYBEL AŞ'ye yönelik gerçekleştirdiği mali denetimler ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu raporları soruşturmanın temel dayanağını oluşturdu. İncelemelerde, 2024 yılında gerçekleştirilen bazı ihale ve doğrudan teminlerde ciddi usulsüzlükler yapıldığı, mal ve hizmet alımlarında mükerrer faturalar düzenlenerek fahiş ödemelere imza atıldığı tespit edildi. Özellikle dönemin Özel Kalem Müdürü ve BAYBEL AŞ Yönetim Kurulu Başkanı B.U.'nun sorumluluğundaki harcamaların bilirkişi raporlarıyla da teyit edilmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Bayraklı Belediyesi soruşturmasında şok detaylar: 20 milyonluk kamu zararı, 4 milyonluk rüşvet ağı deşifre edildi

MASAK RAPORLARI USULSÜZLÜKLERİ ORTAYA ÇIKARDI

Operasyonun en dikkat çekici kısımlarından birini ise Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) tespit ettiği para trafiği oluşturdu. İncelemelere göre, ihalelerde ve doğrudan teminlerde teklif veren firmaların birbiriyle bağlantılı olduğu, bazı hizmetlerin yalnızca kağıt üzerinde yapılmış gibi gösterildiği tespit edildi. MASAK hesap hareketleri üzerinden yapılan incelemelerde, firmalara yapılan hak ediş ödemelerinin daha sonra şirketler arasında paylaştırıldığı belirlendi.

 

Bayraklı Belediyesi soruşturmasında şok detaylar: 20 milyonluk kamu zararı, 4 milyonluk rüşvet ağı deşifre edildi

PARALARIN BİR KISMI AİLE ÜYELERİNE AKTARILDI

Ayrıca BAYBEL AŞ tarafından firmalara aktarılan paraların bir kısmının eski BAYBEL Yönetim Kurulu Başkanı B.U., kardeşi H.U. ve önceki dönem Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal'ın şahsi hesaplarına aktarıldığı belgelendi. Savcılık, Serdar Sandal'ın liderliğini yaptığı değerlendirilen bu yapının, emir-komuta zinciri içerisinde ve süreklilik arz edecek şekilde hareket ettiğini vurguladı.

4 MİLYON 625 BİN 400 TL’LİK RÜŞVET TRANSFERİ

Mali uzmanların raporlarına göre, 2023-2024 yıllarını kapsayan usulsüz iş ve işlemler neticesinde toplam 20 milyon 85 bin 188,5 lira kamu zararına yol açıldı. Ayrıca, belediyeden doğrudan temin alan firma sahiplerinin, Bayraklı Belediyesi personeline toplam 4 milyon 625 bin 400 TL rüşvet niteliğinde para transfer ettiği de raporlandı.

 

Bayraklı Belediyesi soruşturmasında şok detaylar: 20 milyonluk kamu zararı, 4 milyonluk rüşvet ağı deşifre edildi

GÖZALTINDA ALINANLAR ARASINDA SİYASİ İSİMLER DE VAR

48 kişilik gözaltı listesinde, bürokratlar ve firma sahiplerinin yanı sıra siyaset dünyasından da kritik isimler yer alıyor. Sandal döneminde de görevde olan mevcut CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ile geçmiş dönem CHP Bayraklı İlçe Başkanı Levent Ölçer evlerinden gözaltına alındı. Ayrıca YENİ Partili belediye meclis üyesi Yusuf Metin'in yanı sıra, CHP'li eski meclis üyeleri Ertuğrul Civelek, Hatice Tatlı ve Gaffar Akkel de gözaltına alınanlar arasında bulunuyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Serdar Sandal'ın oğlu Yağız Sandal ve B.U.'nun kardeşi H.U. ile birlikte, usulsüz mal ve hizmet alımlarına imza atan diğer personelin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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