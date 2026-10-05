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Gündem
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Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:23

Ataşehir Belediyesinde yolsuzluk soruşturması: Murat Güneş dahil 4 şüpheli için tutuklama talebi

Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında Belidiye Başkan Vekili Murat Güneş ve 4 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 18:45
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:23

Ataşehir Belediyesine yönelik kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Ataşehir Belediyesinde yolsuzluk soruşturması: Murat Güneş dahil 4 şüpheli için tutuklama talebi

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Soruşturma kapsamında belediye başkan vekili Murat Güneş'in de aralarında bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alındı.
İddialara göre, bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği ve menfaat karşılığında imar değişikliklerine onay verildiği araştırılıyor.
Operasyon Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilmiş, soruşturmada bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı. 

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ETİKETLER
#rüşvet
#Ataşehir Belediyesi
#Yolsuzluk Soruşturması
#Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
#Murat Güneş
#Gündem
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