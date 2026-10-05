Ataşehir Belediyesinde yolsuzluk soruşturması: Murat Güneş dahil 4 şüpheli için tutuklama talebi

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İstanbul
Ataşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 4 şüpheli tutuklama talebiyle sevk edildi.
Ataşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon gerçekleştirilmiş, soruşturmada bazı inşaat firmalarından iskan ve imar izinleri karşılığında rüşvet talep edildiği, menfaat karşılığında ise imar değişikliklerine onay verildiği iddialarının araştırıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş'in de bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınmıştı.